Vodič nahradil stratu 146.000 korún z vlastných, nakoniec ich našli

Praha 5. januára (TASR) - Za šťastlivca sa môže považovať vodič nákladného auta z českých Pardubíc, ktorý vlani v novembri v dôsledku vlastnej nepozornosti prišiel o firemných 146.000 Kč. Muž, vedomý si zlyhania, peniaze vybral zo svojho účtu a doručil ich na miesto určenia. Vtedy zrejme nedúfal, že by sa niekedy našli.Práve to sa však stalo a polícia už obálku so spomínanou sumou odovzdala vodičovi, informoval dnes server iDNES.cz.Polícia, ktorá majiteľa peňazí hľadala konvenčnými cestami, pre médiá zámerne neuviedla kde sa našli ani o akú sumu ide.K nálezu sa síce prihlásila istá žena, tá ale nevedela povedať kde peniaze stratila ani o akú sumu ide, uviedla hovorkyňa pardubickej polície Eva Maturová. Polícia jej obálku, prirodzene, nevydala.Následne polícia zisťovala, vozidlá s akými evidenčnými číslami sa pohybovali v oblasti nálezu a postupne kontaktovala vodičov. Medzi nimi bol aj spomínaný šofér nákladného vozidla. Keďže nesledoval médiá, nemal ani potuchy o tom, že polícia pátra po majiteľovi predmetnej sumy.Vodič dokázal dokumentmi, že išlo o finančné prostriedky, ktoré mu boli zverené a predložil aj výpis z vlastného bankového účtu, z ktorého bolo zrejmé, že rovnakú sumu z neho v inkriminovanom čase vybral.Hovorkyňa polície sa prostredníctvom médií ešte raz poďakovala poctivému nálezcovi, ktorý si peniaze neponechal, ale odovzdal ich polícii, aby vypátrala ich majiteľa.