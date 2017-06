Vodič sa zrejme zľakol policajtov, zrazil ôsmich ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 11. júna (TASR) - Incident, pri ktorom vodič v sobotu večer vrazil osobným autom do chodcov pred hlavnou železničnou stanicou v holandskom Amsterdame, pravdepodobne nebol teroristickým útokom, pričom vodičovi zrejme iba prišlo nevoľno. S odvolaním sa na miestnu políciu o tom informoval denník De Telegraaf.Podľa najnovších údajov pri incidente, ku ktorému došlo okolo 21. hodiny, utrpelo zranenia až osem osôb. Zranenia dvoch ľudí boli vážne a previezli ich do nemocnice.Po tom, čo policajti oslovili nesprávne parkujúceho vodiča a vypýtali si jeho doklady, ten zrazu vyštartoval z miesta a zrazil niekoľkých ľudí na predstaničnom námestí. Následne nabúral do betónového múra pri vstupe do stanice metra.Auto po incidente prehliadli policajní psovodi. Po približne jeden a pol hodine ho odtiahli a ešte pred polnocou sprístupnili pre verejnosť aj predstaničné námestie. Teroristický motív činu polícia predbežne vylúčila.Vodiča zatkli a predviedli na výsluch. Podľa denníka De Telegraaf sa mal podrobiť lekárskym vyšetreniam, keďže policajti predpokladali, že mu mohlo prísť nevoľno.Niekoľko autobusových a električkových liniek v dôsledku incidentu odklonili od hlavnej stanice a vstup do nej z námestia uzavreli. Vlakovú dopravu však incident neovplyvnil, keďže stanica ostala prístupná z iných strán.