Vodič v Kanade, ktorý zrážal dodávkou chodcov, čelí ďalším obvineniam

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 10. mája (TASR) - Kanadská prokuratúra vo štvrtok obvinila z troch ďalších pokusov o vraždu 25-ročného muža, ktorý 23. apríla vrážal dodávkou do chodcov v Toronte.Alek Minassian je teraz obvinený z desiatich vrážd a 16 prípadov pokusu o vraždu.Úrady zatiaľ neinformovali o motíve jeho činu. Osem z desiatich obetí jeho vyčíňania sú ženy. Agentúra AP pripomína, že Minassian predtým, ako vrážal dodávkou do chodcov, zverejnil na sociálnej sieti príspevok odkazujúci na mizogynistickú komunitu na internete. V texte sa písalo o začiatku "vzbury" ľudí žijúcich v nedobrovoľnom celibáte.Jeho obhajca Boris Bytensky odmietol diskutovať o možnom motíve, iba sa vyjadril, že prípad by sa nemal považovať za terorizmus.Ďalšie pojednávanie je stanovené na 14. septembra.Minassian, obyvateľ torontského predmestia Richmond Hill, 23. apríla okolo poludnia miestneho času vrážal s bielou dodávkou do chodcov na rušnej obchodnej ulici v severnej časti Toronta na úseku dlhom niekoľko sto metrov.