Vodič vrazil autom do chodcov v Amsterdame, piati zranení

Amsterdam 10. júna (TASR) - Päť ľudí dnes utrpelo zranenia v holandskom Amsterdame, kde vodič vrazil autom do chodcov pred hlavnou železničnou stanicou. Informovala o tom agentúra AP.Dvoch zranených previezli do nemocnice a troch ošetrili priamo na mieste. Vodiča zadržala polícia priamo na mieste činu.Podľa informácií miestnej polície stál vodič s autom na mieste, kde bol zákaz parkovania. Keď sa k nemu priblížila policajná hliadka, naštartoval a napokon vrazil do múru.Ďalšie podrobnosti o incidente ani jeho pozadí neboli bezprostredne známe. Nie je jasné ani to, či išlo o útok. Páchateľa momentálne vypočúvajú a jeho vozidlo podrobili prehliadke.