Vodič vrazil do ľudí: Hlásia mŕtvu a zranených

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 15. augusta (TASR) - Incident z pondelkového večera, pri ktorom vodič vrazil autom do terasy pizzerie vo francúzskej obci Sept-Sorts ležiacej v departmente Seine-et-Marne približne 55 kilometrov východne od Paríža, úrady prioritne nevyšetrujú ako teroristický čin. Uviedli to televízie RTL a BFM TV.Vodič podľa televízie RTL po zadržaní pôsobil zmätene. Polícii údajne povedal, že chce spáchať samovraždu a vo svojom vozidle má zbrane. Vziať si život sa pokúsil už minulý týždeň.Udalosť si vyžiadala život 13-ročného dievčaťa. Ďalších najmenej 12 ľudí utrpelo zranenia, stav štyroch zranených je vážny, informovalo francúzske ministerstvo vnútra.Totožnosť 39-ročného vodiča auta značky BMW zatiaľ nie je známa. Tajné služby ho neevidovali ako podozrivú osobu.Ministerstvo vnútra uviedlo, že muž spôsobil haváriu úmyselne, ale na základe jeho doterajších vyjadrení vodiča ju vyšetrovatelia nepovažujú za spojenú s terorizmom.Minulý týždeň v meste Levallois-Perret v metropolitnej oblasti Paríža Alžírčan Hamou Benlatreche (37) vrazil autom do skupiny vojakov, ktorí vychádzali z kasární na hliadku a šiestich z nich zranil. Polícia ho zatkla, keď unikal na diaľnici A16 smerom na prístavné mesto Calais. Po prestrelke ho museli hospitalizovať so strelnými zraneniami.