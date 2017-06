Vodič zrazil v Lučenci na priechode dvoch chodcov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lučenec 15. júna (TASR) – Dvoch chodcov na riadne vyznačenom priechode zrazil v stredu 14. júna o 19.35 h na Masarykovej ulici v Lučenci 60-ročný vodič osobného motorového vozidla Opel Corsa. Podľa slov hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petry Kováčikovej sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke.Ako uviedla, 15-ročný Dávid spolu so svojou rovesníčkou prechádzali po priechode pre chodcov, keď do nich narazilo osobné motorové vozidlo. Prepadli cez jeho prednú kapotu do čelného skla a následne obidvaja spadli na vozovku. Vodič zostal s vozidlom stáť niekoľko metrov za priechodom. Všetci účastníci nehody sa na mieste podrobili dychovej skúške na alkohol. Ani u jedného však prítomnosť alkoholu zistená nebola.informovala hovorkyňa.