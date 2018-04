Vodiča dodávky, ktorý v Toronte zrážal chodcov, obvinili z 10 vrážd

Foto z miesta činu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 24. apríla (TASR) - Kanadský sudca obvinil v utorok 25-ročného muža podozrivého z toho, že zámerne vrážal dodávkou do chodcov v Toronte, z 10 vrážd prvého stupňa a 13 pokusov o vraždu.Podozrivý Alek Minassian, ktorý musí ostať vo väzbe, sa dozvedel o obvineniach na krátkom prvom pojednávaní pred sudcom v Toronte. Mal oblečenú bielu väzenskú kombinézu a ruky mal spútané. Podľa agentúry AP neprejavoval takmer žiadne emócie.Požiadali ho, aby povedal svoje meno, a či rozumie nariadeniu, že nemôže mať žiadny kontakt s niekým, kto utrpel v pondelok na preplnenom chodníku zranenia. K obvineniam sa nevyslovil a pred súd má znovu predstúpiť 10. mája.Minassian z torontského predmestia Richmond Hill v pondelok okolo poludnia miestneho času vrážal s bielou dodávkou do chodcov na rušnej obchodnej ulici v severnej časti Toronta na úseku dlhom niekoľko sto metrov. Prišlo pri tom o život desať ľudí a 15 ďalších utrpelo zranenia. Kanadská polícia predpokladá, že išlo o úmyselný čin, jeho motív vyšetrujú.Kanadský premiér Justin Trudeau odmietol, že by išlo o terorizmus, a uviedol, že podľa úradov národná bezpečnosť nie je ohrozená.