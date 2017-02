Vodiča maďarského havarovaného autobusu talianske orgány neobvinili

Hasiči prezerajú trosky autobusu po tragickej nehode neďaleko Verony 21. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 1. februára (TASR) - Vodiča maďarského autobusu, v ktorom pri nehode 20. januára na diaľnici pri Verone zomrelo 16 ľudí, talianske orgány neobvinili, ako to tvrdili niektoré médiá v Taliansku. Napísal to dnes maďarský denník Magyar Idök, podľa ktorého muža v kritickom stave stále udržiavajú vo veronskej nemocnici v umelom spánku.V utorok niektoré talianske médiá tvrdili, že 52-ročného vodiča obvinili zo spôsobenia nehody z nedbanlivosti, čo podľa maďarského denníka nie je pravda.Obhajca Zoltán Borbély uviedol, že v talianskom právnom poriadku musia pri vyšetrovaní činov s následkom úmrtia dotknutým doručiť oznámenie o vyšetrovaní, čo však neznamená podozrenie či vznesenie obvinenia.Doterajšie výsledky vyšetrovania už ukázali, kto autobus v čase havárie riadil, a test DNA potvrdil, že ťažko zranený muž ležiaci v talianskej nemocnici bol tým vodičom. Je však v umelej kóme a nie je možné s ním komunikovať, preto tamojšia vyšetrovacia prokuratúra v zmysle platných právnych noriem spísala zápisnicu o oznámení vyšetrovania. Podľa Borbélya ide o právny krok nutný v procese vyšetrovania napríklad pre získanie údajov o zdravotnom stave dotknutého.Maďarský autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval z doposiaľ neznámych príčin v piatok 20. januára pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskej Verone.Autobus po náraze do mostového piliera vyhorel do tla. Pri nehode zomrelo 16 ľudí, bez zranení vyviazlo 12 cestujúcich. V Taliansku zostala už iba dvojica pacientov v kritickom stave, ostatných zranených postupne previezli letecky a sanitkou do Budapešti.