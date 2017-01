Vodiča z Melbourne obvinili z päťnásobnej vraždy

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Sydney 23. januára (TASR) - Z päťnásobnej vraždy obvinila dnes austrálska polícia muža, ktorý v piatok vrazil do ľudí na chodníku v Melbourne. Okrem piatich mŕtvych si jeho vyčíňanie vyžiadalo desiatky zranených.Polícia uviedla, že 26-ročný Austrálčan Dimitrious "Jimmy" Gargasoulas "úmyselne zrazil množstvo chodcov" s ukradnutým autom. Súd ho čaká v auguste, kde bude čeliť dodatočným obvineniam. Polícia tvrdí, že skutok nesúvisel s terorizmom.Ako informoval denník Sydney Morning Herald, medzi obeťami páchateľa sú trojmesačný chlapček, desaťročné dievča, 22-ročná žena, 33-ročný muž a 25-ročný občan Japonska. Okrem nich zrazil 32 ľudí. Viac ako 20 zostáva v nemocniciach, štyria sú v kritickom stave.K incidentu došlo na ulici Bourke Street v centre Melbourne, ktoré je metropolou štátu Viktória. Polícia pri zásahu vrazila do auta páchateľa, postrelila ho do ruky a vytiahla z auta. So vznesením obvinenia musela čakať tri dni, keďže Gargasoulas podstúpil chirurgický zákrok.Podľa miestnych médií bol Gargasoulas v minulosti prepustený na kauciu po údajnom spáchaní trestných činov súvisiacich s domácim násilím. Táto informácia vyvolala verejné rozhorčenie. Premiér štátu Viktória Daniel Andrews preto dnes vyhlásil, že zavedie radikálne zmeny v celom kaučnom systéme.