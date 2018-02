Vodiči buďte opatrní, na cestách sa môže tvoriť hmla

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Vodiči by mali byť na slovenských cestách opatrí aj v sobotu. Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje predovšetkým na hmlu i možný výskyt poľadovice.Znížená viditeľnosť do 100 m je aktuálne v okolí Ružomberka, s hmlou a zníženou dohľadnosťou do 200 m treba počítať okolo Piešťan, Liptovského Mikuláša, Červeníka Dechtárov, Trstenej, Námestova, Vrútok a Zavaru.upozorňuje portál zjazdnost.sk.Na zľadovatený sneh si treba dávať pozor na cestách v okolí Tisovca a na cestách nižšej triedy v okrese Stará Ľubovňa. Okrem toho pre vodičov naďalej platí, že cesta II/584 Srdiečko - Bystrá je pre akúkoľvek dopravu prejazdná iba za použitia snehových reťazí. Uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky ostáva horský priechod Šútovce.V súčasnosti by však mali byť zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, ktorých povrch je zväčša vlhký až mokrý. Zjazdné sú tiež cesty I., II. a III. s prevažne suchým až mokrým povrchom, na strednom a východnom Slovensku pokrytom vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu. Zjazdné sú tiež horské priechody.