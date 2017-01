Vodiči by mali venovať pozornosť pravidelnej výmene motorového oleja

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 31. januára (TASR) - Motor je srdcom každého auta a bez motorového oleja sa nezaobíde žiadny spaľovací motor. Preto je nevyhnutné venovať pravidelne jeho výmene maximálnu pozornosť." radí Jindřich Krejčí, riaditeľ ProfiAuto pre Českú republiku a Slovensko.S výberom motorového oleja by sa nemalo príliš experimentovať. Pokiaľ si vodič nevie dať rady, mal by postupovať podľa odporúčaní výrobcu, prípadne odborníkov v špecializovaných servisoch. Najdôležitejšia je viskozita oleja.radí Marek Bochníček zo spoločnosti J+M autodiely.Ak sa mení motorový olej, nemalo by sa zabudnúť taktiež na výmenu motorového filtra. Väčšina vodičov zabúda na to, že práve nevymenený olejový filter býva veľmi často príčinou problémov s motorom. Filter zachytáva nečistoty, rôzne častice opotrebovaného motora a ich pôsobením sa motor zanáša. Dôsledkom toho je zlá cirkulácia oleja. Problém nastáva pri tzv. studenom štarte. Motor sa nestihne zahriať, filter sa tým pádom upcháva, a tak motor beží na sucho. V dôsledku toho výkon motora rýchlo klesá a môže to viesť k porušeniu ostatných komponentov vo vozidle. Podstatné je, aby sa nevyberali najlacnejšie náhrady filtrov, ktoré sú vyrobené z lacných materiálov alebo nemajú konštrukciu, ktorú odporúča výrobca vozidla. Tie v skutočnosti nie sú dostačujúce pre účinnosť motora.Zdôrazňuje Krejčí.