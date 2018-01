VODIČI: Diaľnice a cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 29. januára (TASR) - Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojej internetovej stránke.Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, ich povrch je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom Slovensku miestami pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov.Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Vrchslatina, Huty a Herlianske sedlo, ktoré majú povrch vozoviek pokrytý vrstvou utlačeného snehu do troch centimetrov. HP Šútovce (cesta III/1774) je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov dĺžky.SSC ďalej upozorňuje vodičov, že pre hmlu je znížená dohľadnosť do 50 metrov v lokalitách Vranov nad Topľou, Holčíkovce a Hanušovce nad Topľou a do 100 metrov v lokalitách Sliač, Lenartov, Fričovce, Vrútky a Turany.Na ceste III/584 Srdiečko - Bystrá je povinné použiť snehové reťaze pre všetku dopravu. Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu, keďže sú v zimnom období neudržiavané.