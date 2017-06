Vodiči nákladných áut uhradili v máji štátu na mýte 18,18 milióna eur

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 14. júna (TASR) - Vodiči nákladných áut uhradili v máji tohto roku za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte 18,18 milióna eur. V porovnaní s piatym mesiacom minulého roka to znamenalo nárast o 5,9 %. Vyplýva to z najnovších údajov mýtnej spoločnosti SkyToll.Za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest sa na mýte v máji vybralo 12,07 milióna eur a na cestách prvej triedy to bolo 6,11 milióna eur.vyčíslil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej firmy Anton Bódis. Tento denný výber podľa jeho slov prekonal o 61.000 eur doteraz najvyšší denný výber z 30. augusta 2016 a stal sa teda dňom s absolútne najvyššou vybranou sumou od začiatku spustenia prevádzky komplexnej služby elektronického výberu mýta.Spoplatnené úseky ciest pritom v máji využívalo priemerne 39.762 vozidiel denne s mýtnou povinnosťou, čo bolo o 5823 áut viac ako v apríli. Zároveň mýtna polícia riešila v piatom mesiaci tohto roka 525 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a od vodičov vybrala mýto vo výške 4736 eur.