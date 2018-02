VODIČI: Oblasti, kde sa na cestách nachádza miestami sneh, nájdete tu

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 2. februára (TASR) – Cesty I., II. a III. triedy na východnom a strednom Slovensku sú zjazdné, miestami sa však na vozovkách vyskytuje vrstva čerstvého, prípadne utlačeného snehu do troch centimetrov. Na ceste II/584 Srdiečko – Bystrá je utlačený sneh do piatich centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe.Horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem horských priechodov Podspády, Makov, Besník, Čertovica, Dobšiná, Pusté Pole, Huty, Vernár, Súľová a Grajnár, kde sa na vozovke nachádza kašovitý sneh do troch centimetrov. Na horskom priechode Herlianske sedlo sa na vozovke nachádza utlačený sneh do dvoch centimetrov.SSC upozorňuje aj na hmlu a zníženú dohľadnosť na 100 metrov, ktorá sa vyskytuje v lokalitách Hnúšťa, Štítnik, Rožňava, Plešivec a na horskom priechode Čertovica. Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa vyskytuje na horskom priechode Sedlo Besník. Silný dážď obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov v okolí Košíc.Cesta I/66 Poprad je uzatvorená pre nákladnú dopravu, na ceste II/584 Srdiečko – Bystrá sú pre všetku dopravu potrebné snehové reťaze. Horský priechod Šútovce (cesta III/1774) je uzatvorený pre vozidlá nad desať metrov dĺžky.