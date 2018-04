Vodiči opatrne: V Bratislave hlásia nehody, zhustenú premávku i kolóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - V Bratislave hlásia aktuálne vodiči viacero dopravných nehôd, zhustenú premávku i tvorbu kolón, s ktorými treba počítať najmä na diaľničnom obchvate.Zelená vlna RTVS informuje o dopravnej nehode na Panónskej ceste smerom do centra pri čerpacej stanici. Blokovaný je jeden pruh. Nehoda je aj na šiestom kilometri diaľnice D1 smerom na Prístavný most. Vodiči prejdú iba v pravom pruhu, na mieste sa tvoria kolóny. Zelená vlna upozorňuje na nehodu v Petržalke na začiatku Einsteinovej ulice pred Inchebou smerom z diaľnice. Blokovaný je ľavý pruh a pripájací pruh z Viedenskej cesty.Nehody hlásia aj na diaľnici D1 pri nultom kilometri smerom na Most Lafranconi, kde sa už tvorí kolóna a na diaľnici D2 pred výjazdom Lamač smerom von z centra Bratislavy. Blokovaný je ľavý jazdný pruh a vodiči musia rátať so zdržaním. Stella centrum upozorňuje na nehodu na diaľničnom obchvate pred výjazdom na Bajkalskú ulicu, v smere od Prievozu. Viacero havarovaných vozidiel blokuje dva jazdné pruhy, v úseku sa vodiči výraznejšie zdržia.