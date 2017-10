Vodiči, pozor: Situáciu na cestách môže komplikovať hmla

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Vodiči by dnes ráno mali byť na cestách opatrní. Na celom území Slovenska sa môže vyskytovať hmla. Varuje pred tým Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).Dohľadnosť môže byť pre hmlu od 50 do 200 metrov, tá by mala zmiznúť okolo 10.00 h. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa.