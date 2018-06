Vodiči pozor, v Bratislave a okolí hlásia viacero nehôd a kolóny

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - V Bratislave a jej okolí hlásia vodiči momentálne viacero nehôd a kolóny. Dopravu môžu skomplikovať aj protestujúci farmári na traktoroch, ktorí sa budú okolo 18.30 až 19.00 h presúvať hlavným mestom cez starú Seneckú cestu, Rožňavskú, Bajkalskú, Prístavnú a Most Apollo na Tyršovo nábrežie.Zelená vlna RTVS informuje o nehode v Bratislave na Botanickej pred Mostom Lafranconi v smere z Karlovej Vsi a na diaľnici D1 pri Pečnianskom lese v smere na Prístavný most, kde sa zrazili tri autá a dodávka. Stella centrum upozorňuje na odstraňovanie rozsypaného nákladu z kamióna z vozovky na diaľnici D2 pri Stupave. Vodiči musia počítať aj so zdržaním.Na D2 za Stupavou v smere do Lozorna sa podľa Stella centra stalo niekoľko dopravných nehôd a v úseku sa vytvorila dlhá stojaca kolóna. Nehody sú hlásené aj v Bratislave na Einsteinovej, v diaľničnom úseku v smere na Prístavný most, na obchvate pred Zlatými pieskami, v smere od Prievozu. V kolóne sa vodiči zdržia už od Prístavného mosta a na Košickej v smere na Prístavnú. Kolóny sú tiež v hlavnom meste za výjazdom z obchvatu pred vajnorským nadjazdom až do Vajnôr. Zdržanie je tu asi 15 minút.Dopravnú situáciu v Bratislave môže skomplikovať aj jazda protestujúcich farmárov na traktoroch na Tyršovo nábrežie. Sprevádzať ich však bude polícia, ktorá dopravu usmerní podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie a situácie na cestách hlavného mesta.