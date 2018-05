Vodiči SAD Prešov vstupujú do štrajkovej pohotovosti

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 16. mája (TASR) – Vodiči SAD Prešov, a.s., vstupujú od stredy do štrajkovej pohotovosti. Informovali o tom odborári zo Základnej organizácie Odborového zväzu (OZ) KOVO pri SAD Prešov. Ako uviedol ich zástupca Jozef Želinský z prevádzky Bardejov, ktorý je tiež členom Rady OZ KOVO, dôvodom je, že sa nedohodli so zamestnávateľom na dodatku ku kolektívnej zmluve na tento rok. Spornou otázkou je navýšenie tarifnej časti mzdy v kategórii vodič. Vyjednávania začali od januára, obe strany majú za sebou päť neúspešných kôl rokovania. Podľa odborárov vyjednávanie dospelo do bodu, kedy sú nútení vyhlásiť štrajkovú pohotovosť a požiadať ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o určenie sprostredkovateľa, ktorý bude riadiť kolektívne vyjednávanie v ďalšom období.Nespokojnosť s doterajším vyjednávaním vyjadrujú vodiči, ktorých je u prešovského dopravcu zhruba 230 (vrátane prevádzky Bardejov). Doteraz dohodli so zamestnávateľom navýšenie priemerných miezd v kategórii vodič o osem percent, v percentuálnom rozložení šesť percent plus dve percentá pri dosiahnutí plánovaného hospodárskeho výsledku.„Kolektívny spor nastal len z toho dôvodu, že naše požiadavky o navýšenie tarifných miezd sú vyššie, ako garantuje zamestnávateľ, ktorý trvá na tom, že tarifná mzda u vodičov je maximálne 3,10 eura na hodinu. My požadujeme 3,20 eura na hodinu,“ uviedol Želinský. Ako ďalej podotkol, išlo by iba o presun desiatich centov na hodinu z nadstavbovej zložky do základnej mzdy. Odborári argumentujú tým, že prémie nie sú nárokovateľné a tarifa pre nich znamená istotu.Odborár z prešovskej SAD Pavol Kreitler doplnil, že súhlas na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti im odobrili svojím podpisom zamestnanci firmy. Podľa jeho slov priemerná mzda vodičov v SAD Prešov bola ku koncu vlaňajšieho roka 835 eur v hrubom, čo predstavuje 658 eur v čistom. Mzdy vodičov autobusov na východe republiky sú v rámci Slovenska najnižšie, pričom jazdia po zlých a preplnených cestách. Uviedol, že cieľom štrajkovej pohotovosti je dospieť k dohode.V prípade, ak sa proces vyjednávania nebude uberať požadovaným smerom, odborári sú pripravení na zvolanie verejného zhromaždenia zamestnancov prešovskej SAD. V krajnom prípade budú rokovať aj o ostrom štrajku.Generálny riaditeľ SAD Prešov Jozef Kičura, ktorý je aj poslancov Prešovského samosprávneho kraja (PSK), reagoval slovami, že manažment ich spoločnosti je stále v jednaní s odborármi. „Bohužiaľ, odborári sa rozhodli medializovať túto záležitosť. Na tento týždeň sme mali zvolané ďalšie rokovanie. Naša spoločnosť má záujem, aby sa dohodla s odborármi. Sme ochotní jednať o požadovanej sume, ale musia urobiť aj oni nejaké ústupky,“ povedal Kičura. Svoju neochotu pristúpiť na požiadavky odborárov zdôvodnil tým, že firma by stratila motivačné kritériá, ktorými povzbudzuje vodičov k zodpovednejšej práci. Podľa jeho vyjadrenia ostrý štrajk by mohol poškodiť firmu, lebo by mohol byť dôvodom na vypovedanie zmluvy zo strany PSK, pre ktorý poskytujú výkony vo verejnom záujme.Poslanci PSK v marci upravili rozpočet, v ktorom schválili poskytnutie účelovej dotácie vo výške viac ako 1.267.000 eur pre dopravcov na platby za služby vo verejnom záujme. Majitelia štyroch dopravných spoločností, ktoré majú zmluvy na poskytovanie služieb v Prešovskom kraji, získali vyše 610.000 eur na dofinancovanie nákladov, ktoré im vznikli vlani zvýšením ceny nafty. Okrem toho sa kraj podieľa na zvýšení platov vodičov na tento rok, na čo vyčlenil zhruba 650.000 eur. Prešovská SAD získala z tejto sumy najviac.