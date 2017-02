Vodičov na juhu stredného a východného Slovenska potrápi v noci hmla

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. februára (TASR) - Vodiči jazdiaci na juhu stredného a východného Slovenska by mali rátať so zníženou viditeľnosťou. Výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov predpovedá Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého - najnižšieho stupňa.Výstraha platí pre južné okresy stredného a južnú polovicu východného Slovenska, a to od 19.00 h až do stredy 09.00 h. Hmly sa podľa meteorológov vyskytnú ojedinele.upozornil SHMÚ.