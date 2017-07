Vodičov v Banskej Bystrici a Bratislave čakajú obmedzenia

Na archívnej snímke výstavba novej autobusovej stanice a obchodného centra Terminal shopping center v Banskej Bystrici 9. marca 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 3. júla (TASR) – Vodičov prechádzajúcich popri novej autobusovej stanici Terminal Shopping Center v Banskej Bystrici čakajú v dňoch 3. až 6. júla dopravné obmedzenia. Z dôvodu výstavby kruhového objazdu bude časť ulice Cesta k Smrečine v úseku od križovatky s Golianovou ulicou úplne uzavretá. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.Obchádzková trasa vedie po ceste I/66 a miestnych komunikáciách na Stavebnej ulici, Majerskej ceste a neuzavretom úseku Cesty k Smrečine v zmysle prenosného dopravného značenia. Obchádzka z druhej strany je možná po ceste II/591 a miestnych komunikáciách v časti Uhlisko.Hlavné mesto začne oddnes o 10.00 h opravovať vozovku na Moste SNP. Práce by mali potrvať do konca augusta. Doprava bude počas celej opravy obmedzená len čiastočne. Most bude prejazdný v každom smere, jeden jazdný pruh do Petržalky a jeden jazdný pruh z Petržalky v smere do centra mesta. Obdobie rekonštrukcie bolo vybrané zámerne, vychádza z nižšej frekvencie dopravy v prázdninovom období.povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. Bratislavčanov i návštevníkov mesta žiada o trpezlivosť počas obdobia dopravných obmedzení. Mesto opraví most z vlastných zdrojov. Opravu v hodnote 1,5 milióna eur bude realizovať spoločnosť Swietelsky-Slovakia.Práce budú realizované aj počas víkendov a sviatkov. Charakter komunikácie si vyžaduje postupnú opravu.vysvetlil vedúci oddelenia správy komunikácií bratislavského magistrátu Valér Jurčák.Oprave predchádzala diagnostika korózneho stavu oceľovej mostovky prostredníctvom sondáže, ktorá prebiehala v apríli tohto roka. Cieľom sondáže bolo zistiť, v akom stave sa nachádza mostovka a prípadná korózia mostovky. Diagnostika však preukázala, že oceľový plech pod vozovkou je v dobrom, funkčnom a neskorodovanom stave.Rekonštrukcia samotnej vozovky Mosta SNP je druhou etapou rekonštrukcie mostnej dominanty Bratislavy, počas prvej v letnom období roka 2016 sa realizovala revitalizácia podmostia a okolia mosta.Mesto plánuje vykonať aj komplexnú diagnostiku celého mosta, chce sa pustiť aj do opravy lávok.