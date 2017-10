Vodná nádrž v Dolnom Dubovom sedem rokov funguje v režime Chyť a pusť

Na snímke priehrada v obci Dolné Dubové, 20. október 2017 Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Dolné Dubové 21. októbra (TASR) – Vodnú nádrž pri Dolnom Dubovom, 15 kilometrov od Trnavy, považujú rybári za jednu z najkrajších, ktorú Mestská organizácia (MsO) Trnava Slovenského rybárskeho zväzu spravuje. Má rozlohu 12 hektárov a od roku 2010 funguje v režime Chyť a pusť. To umožnilo rybám, aby dorástli na kapitálne kúsky.povedal pre TASR tajomník MsO Tomáš Dobrovodský. Vo vode plávajú kapry, šťuky, zubáče, sumce aj karasy, najstaršie z nich môžu mať podľa neho aj dvadsať rokov. "dodal. Nádrž bola vybudovaná v roku 1971 a mala slúžiť pre potreby poľnohospodárov na zavlažovanie, čo sa aj roky dialo. Teraz to však už aktuálne nie, v roku 1996 bola zarybnená a tak slúži pre potreby a potešenie ľudí s udicami. Osadenstvo na jej brehoch sa podľa Dobrovodského vykryštalizovalo práve po roku 2010.konštatoval Dobrovodský. Dolné Dubové má podľa jeho slov medzi rybármi na celom Slovensku vysoké renomé, patrí medzi top a MsO neľutuje, že sa rozhodla pred niekoľkými rokmi takúto ideu rybolovu zrealizovať.Dlhé roky sa o tento revír stará zástupca rybárskeho hospodára Jozef Martinkovič.dodal Dobrovodský. Snažia sa to aspoň eliminovať sprísneným vydávaním povoleniek na lov.Vodu nádrže v Dolnom Dubovom má pod gesciou Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý by mal raz za zhruba dve desaťročia svoje nádrže vypúšťať a čistiť.konštatoval Dobrovodský.