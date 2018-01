Vodnár - ročný horoskop na rok 2018

Ste mýtus večné obnovy a v tomto duchu pôsobia po celý rok aj váš vládca Urán, závan jeho prítomnosti rozfúkava všetok stereotyp! Jeho osviežujúci Sextil prekladané napäťovú kvadratúrou nabádajú, aby ste zmenili rad doterajších zvykov a dokázali sa pružne prispôsobiť zmenám - to máte koniec koncov vtlačené už do svojho DNA, takže by to nemal byť problém. Pri surfovaní týmto rokom nemožno prehliadnuť ani významný vplyv rozpínajúceho sa Jupitera, ktorý sa na rozdiel od roku minulého stáva o dosť väčším pokušiteľom. A čo má tento potutelný expandér za lubom? Svoju kvadratúrou, ktorú si drží po väčšinu roka, vás láka do väčšieho riskovanie, čo obnáša určité nebezpečenstvá. Vašou tohtoročnom úlohou je teda obozretnosť. A teda nikdy nehrať vabank, aby ste nakoniec nestratili aj svoju osobnosť.



Január prezrádza, že prvý vykročenie do nového roku nie je práve konané tou šťastnou nohou a je potrebné svoj krok strážiť.Prskající Mars sa stavia do kvadratúry s vaším znamením, čím sa stáva Jupiterovým pochlebovačov a spoločne útočia svojimi vysokofrekvenčnými obrátky. Ako priekopníci zverokruhu ste zvyknutí vidieť ďalej ako ostatní, chcete ísť za svojimi geniálnymi víziami a na všeobecne prijímané doktríny robíte dlhý nos.Pôsobením Marse je vaša ego ešte viac privádza určitá úroveň, ale pozor, milí Vodnári, každá nadmerná prebujnenie môže mať fatálne následky! Spoluúčasť Jupitera, ako majstra v preháňania, je totiž zreteľným signálom pre riskantné akcie, pričom sa táto skutočnosť týka prioritne vás, zrodenci 2. dekády (1.2. - 10.2.) A 3. dekády (11.2. - 20.2.). Ako hviezdy naznačujú, máte veľkú vervu do rozšírenia svojho pôsobenia, láka vás väčšiu moc a posun v kariére, rovnako tak ako bombastičtější finančné zabezpečenie.Dôležité je, aby ste nestratili hlavu a snažili sa udržať rovnováhu medzi všetkým, čo prijímate a všetkým, čo vydávate. Pomocnú barličku vám našťastie do apríla podáva váš vládca Urán, takže o svoju bystrosť a schopnosť jasného úsudku rozhodne neprichádzate. Ba naopak! Vaše originálne, neortodoxný myslenie má stále väčšiu šancu nájsť ďalšie uplatnenie a otvárajú sa pred vami nové perspektívy. Avšak rozhodujúcim prvkom je tu vaša vnútorná premena. Sextil Uránu nabáda, aby ste stavili na svoju intuíciu a zbavili sa všetkých zaťažkávacích nezmyselnosťou vo svojom živote. Pýtate sa, či na to budete mať dostatok energie?Buďte si istí, že áno. Aktívne Mars sa od 2. polovice mája až do novembra promenáduje vaším znamením a spôsobuje, že ste nabití energiou ako Temelín. Čo sa týka vás, Vodnári 1. dekády (21.1. - 31.1.), Môžete to však mať, aj napriek prítomnosti Marse, od júna trochu zložitejšie. Urán si vás vyberá pre svoje náhodné testík a plánuje skôr nechcené zmeny, ktorých ohniskom sa okrem iného javia domáce a rodinné záležitosti. Od novembra však jeho previerka končí a vám je prostredníctvom Jupitera odovzdaná sladká odmena!