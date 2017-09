Vodné dielo sa mohlo dostavať aj po páde komunistického režimu

pohľad na prevádzku ľavej plavebnej komory Vodného diela na stupni Gabčíkovo, v popredí vpravo premostenie vstupu lodí z dolnej rejdy. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 14. septembra (TASR) - Medzištátna zmluva medzi Československom a Maďarskom o výstavbe Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN), ktorú podpísali pred 40 rokmi, sa mohla naplniť aj po páde komunistických režimov. Prekazila to politika a najmä Slovensko to ekonomicky poškodilo. Vyplýva to z výpovedí politikov i historikov, ktorých TASR k tejto téme oslovila.Podľa bývalého europoslanca a ministra financií za ĽS-HZDS Sergeja Kozlíka niektorí maďarskí politici pripúšťajú, že Maďarsko neurobilo dobre, keď odstúpilo od výstavby SVDGN.povedal pre TASR Kozlík, ktorý si myslí, že Maďari poškodili Slovákov, keď odstúpili od Nagymarosu po roku 1989.vysvetlil Kozlík.Bývalý slovenský minister pôdohospodárstva Peter Baco a zástupca maďarskej vlády, profesor János Nemcsók, v roku 1998 parafovali rámcovú dohodu o spôsobe plnenia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu ohľadom SVDGN. Dohoda umožňovala dostavanie sústavy vodných diel na princípoch pôvodnej zmluvy z roku 1977, pričom modifikácie boli odsúhlasené oboma stranami a jej realizácii zabránila až novozvolená vláda Viktora Orbánakonštatoval pre TASR Baco a dodal, že rokovania o SVDGN trvali šesť rokov a maďarská strana mala vtedy viaceré požiadavky, napríklad presunutie ich vodného diela z Nagymarosu na inú lokalitu, ktorým slovenská strana vyhovela.dodal Baco. Horn však voľby prehral a nová vláda odmietla dohodu podpísať.Bývalý predseda SMK a súčasný europoslanec Pál Csáky stál počas konfliktu medzi Slovenskom a Maďarskom na maďarskej strane. Podľa neho je ekologickejšia. Neschvaľoval jednostranný krok Slovenska spustiť variant C s prehradením Dunaja v Čunove.uviedol pre TASR Csáky s tým, že vodné dielo vníma aj v súčasnosti skepticky.Podľa českého historika Jana Rychlíka počas sporu o SVDGN sa v roku 1992 stal precedens, ktorý v dejinách diplomacie nemá obdoby. Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR) a Maďarsko súhlasili s tým, že spor sa dostane pred Medzinárodný súdny dvor (MSD) do Haagu. Sprostredkovateľom bolo Európske spoločenstvo (ES), predchodca EÚ.povedal pre TASR Rychlík. Dohodu odobrila federálna vláda, keď napokon rozhodol hlas premiéra Jana Stráského.dodal Rychlík.Maďarsko potom po diplomatických linkách upokojovalo Nemecko, ktoré mu naznačilo, že po rozdelení federácie Slovensko v tejto kauze nebude mať podporu Českej republiky, ktorá sa vyviaže zo všetkých záväzkov súvisiacich s vodným dielom.poznamenal český historik.Spor napokon navždy ostal vo verbálnej rovine a iné pokračovanie ani nehrozilo.uzavrel historik.