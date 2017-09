Vodnopólisti SR 17 chcú na ME postúpiť zo skupiny, Bačo: Náročná úloha

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Slovenska na ME:



Branislav Balogh, Peter Gazsi, Jakub Barla, Maximilián Molnár, Tomáš Bačo, Matej Čaraj, Roman Čech, Jakub Oršula, Michal Úradník, Norbert Kozmer, Štefan Hrehor, Adam Krajčík, Filip Hannel



Program SR na ME:



Nedeľa 10. septembra o 11.30 SLOVENSKO – Grécko

Pondelok 11. septembra o 9.00 SLOVENSKO – Turecko

Utorok 12. septembra o 9.00 SLOVENSKO - Rusko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle do 17 rokov chcú na európskom šampionáte na Malte dôstojne obstáť v ťažkej D-skupine. Tréner Karol Bačo myslí na postup, aj keď to jeho zverenci budú mať náročné.Slováci si postup na ME zabezpečili suverénnym spôsobom, keď kvalifikačnú B-skupinu vyhrali s najvyšším možným ziskom pätnásť bodov. Záverečná nominácia trinástich pólistov sa zhoduje s tou, ktorá v triumfovala kvalifikácii.povedal Bačo.Prípravu absolvovali Slováci v domácom prostredí.dodal Bačo. Okrem sústredenia a jedného domáceho klubového turnaja absolvovala reprezentácia medzinárodný turnaj v Piešťanoch, na ktorom sa zúčastnila aj Austrália a Nemecko.Na Malte čakajú Slovákov v D-skupine reprezentácie Grécka, Ruska a Turecka. Slovenský kormidelník má všetkých súperov zmapovaných.Cieľ postúpiť zo skupiny majú aj samotní hráči.povedal pre TASR Michal Úradník.Víťazi štyroch štvorčlenných skupín postúpia priamo do štvrťfinále, zvyšní dvaja do osemfinále. Pre posledného sa šampionát končí.