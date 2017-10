Vodnopólistky SR čaká v Kyjeve kvalifikácia na ME 2018

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program SR v A-skupine kvalifikácie ME v Kyjeve:



streda 4. októbra, 21.00: Ukrajina – Slovensko

štvrtok 5. októbra, 10.30: Slovensko – Švajčiarsko, 19.30: Malta – Slovensko

sobota 7. októbra, 9.00: Slovensko – Rumunsko, 18.00: Izrael – Slovensko

nedeľa 8. októbra, 10.30: Slovensko – Česko



Káder reprezentácie SR žien – hráčky: Kristína Stehlíková, Beata Kováčiková, Monika Kuciánová, Barbora Baranovičová, Emma Junasová, Simona Pažická, Karin Kačková, Pavla Lacíková, Miroslava Stankovianská, Zuzana Hýroššová, Daniela Kátlovská, Janka Kurucová, Jana Bruženáková. Tréneri: Ján Baranovič, Nunzia Cinzia Ragusa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) – Trinásťčlenné družstvo slovenských vodných pólistiek odletelo v pondelok na kvalifikačný turnaj o postup na ME 2018 v ukrajinskom Kyjeve (4. – 8. októbra 2017). V A-skupine Slovenky postupne nastúpia proti domácej reprezentácii, Švajčiarsku, Malte, Rumunsku, Izraelu a Česku.Trénerskú dvojicu tvoria Ján Baranovič a Nunzia Cinza Ragusa.uviedol Baranovič.Kapitánkou slovenskej reprezentácie je Zuzana Hyrossová.Z každej z dvoch kvalifikačných sedemčlenných skupín postúpi do 2. kola kvalifikácie prvých šesť tímov, ktoré proti sebe odohrajú dve vzájomné stretnutia doma – vonku systémom 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1. Na ME v Barcelone (14. – 28. júla 2018) postúpi šesť najúspešnejších družstiev.