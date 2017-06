Vodnoslalomári SR v seriáli SP so snahou neprerušiť sériu prvenstiev

Na snímke slovenský reprezentant Matej Beňuš. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Budú reprezentovať



C1m: Matej Beňuš, Alexander Slafkovský, Michal Martikán

C1ž: Simona Glejteková, Simona Maceková, Monika Škáchová

C2: Ladislav a Peter Škantárovci, Tomáš Kučera – Ján Bátik, Juraj Skákala – Matúš Gewissler

K1ž: Jana Dukátová, Elena Kaliská, Eliška Mintálová

K1m: Jakub Grigar, Andrej Málek, Martin Halčin



Program 1. kola SP v pražskej Troji



piatok: dvojkolová kvalifikácia C2m, C1ž, K1m (od 9.00), dvojkolová kvalifikácia K1ž, C1m (14.30)

sobota: semifinále C2m, C1ž, K1m (9.00), finále C2m, C1ž, K1m (13.00)

nedeľa: semifinále K1ž, C1m (9.00), finále K1ž, C1m (12.25)



Obhajcovia prvenstva SP:



C1m: Alexander Slafkovský (SR) 290 bodov

C1ž: Mallory Franklinová 307 bodov

K1m: Mathieu Biazizzo (Fr.) 224 bodov

K1ž: Ricarda Funková (Nem.) 306 bodov

C2: Pierre Pico - Hugo Biso (Fr.) 253 bodov



Program seriálu SP



16.-18. júna 1. kolo SP (Praha-Troja)

23.-25. júna - 2. kolo SP (Augsburg/Nem.)

30.6.-2. júla - 3. kolo SP (Markleeberg/Nem.)

1.-3. septembra - 4. kolo SP (Ivrea/Tal.)

8.-10. septembra - finále SP (Seu d'Urgell/Špan.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Troja 15. júna (TASR) - Seriál Svetového pohára slalomárov na divokej vode odštartuje tento týždeň v pražskej Troji. Slovenské lode budú mať v ňom opäť najvyššie ambície. Dosiaľ nazbierali v štatistike najviac prvenstiev v celkovom hodnotení, zatiaľ 33, keď naposledy pribudol do unikátnej zbierky vlaňajší triumf singlistu Alexandra Slafkovského. Za pozoruhodný fakt sa môže považovať ich dlhá séria, od roku 1998 neprerušená až doteraz.Z vrcholných podujatí majú zatiaľ slalomári na konte ME v slovinskom Tacene, kde sa na najvyššiu priečku postavil Alexander Slafkovský, tretí skončil Michal Martikán. Oproti vtedajšiemu menoslovu výpravy nastali dve zmeny. Deblisti Hochschornerovci Troju vynechali a nahradí ich dvojica Juraj Skákala - Matúš Gewissler. Do nominácie pribudla už aj uzdravená singlistka Simona Maceková na úkor Soni Stanovskej.Históriu Svetových pohárov poznamenali neustále úspechy slovenského slalomu. Vlani okrem prvenstva Slafkovského, druhého v kariére, pridala ďalší prienik na medailový stupeň v celkovom pohári tretia Jana Dukátová, a to už ôsmykrát za sebou v K1. Slafkovský nad ďalším triumfom nepremýšľa. "Predsa len môj hlavný cieľ sú majstrovstvá sveta v Pau až na konci septembra," povedal úradujúci európsky šampión. "Seriál Svetového pohára by mal poslúžiť aj ako príprava na tento vrchol."