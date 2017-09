Vodnoslalomári SR vo finálovom 5. kole SP opäť zaútočia na medaily

Na snímke slovenský reprezentant Matej Beňuš. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Program finálového 5. kola SP



piatok: dvojkolová kvalifikácia C2, C1ž, K1m (od 9.00), dvojkolová kvalifikácia K1ž, C1m (14.15)

sobota: semifinále C2m, C1ž, K1m (9.20), finále C2m, C1ž, K1m (13.30)

nedeľa: semifinále K1ž, C1m(10.00), finále K1ž, C1m (13.30)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seu d'Urgell 7. septembra (TASR) - Seriál Svetového pohára slalomárov na divokej vode vyvrcholí od piatka do nedele v španielskom Seu d'Urgell 5. finálovým kolom a v ňom zaútočia slovenské lode na popredné priečky. Najbližšie k celkovému prvenstvu majú kajakárka Jana Dukátová a singlista Matej Beňuš. Obaja figurujú v priebežnom poradí na druhých priečkach a ak by Dukátová na medailovom stupni aj zostala, tak by si unikátnu sériu s umiesteniami do tretieho miesta od roku 2009 opäť predĺžila.Bojovať sa bude o dvojnásobný počet bodov a tak sa môže poradie dosť premiešať. Slovenských lodí sa pred finálovým kolom zoradilo v top desiatke až sedem a môžu sa výrazne posunúť vpred. Týka sa to predovšetkým 5. singlistu Michala Martikána, šiesteho, vlani víťazného Alexandra Slafkovského, v debloch 4. Škantárovcov, 7. Tomáša Kučera s Jánom Bátikom a 8. kajakára Jakuba Grigara.V seriáli SP i na šampionátoch, ten svetový bude od 27. septembra vo francúzskom Pau, sa tak ako v mnohých iných športoch nezarába.povedal Alexander Slafkovský, tohtoročný majster Európy v slovinskom Tacene.V celkovom poradí SP zatiaľ v historickej bilancii nazbierali Slováci 65 medailových umiestení (33-17-15), teraz sa môže stať, že narušia od roku 1998 nepretržitú kontinuitu minimálne jedného prvenstva.