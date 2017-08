VODNÝ SLALOM: Na MEJ-23 slovenská výprava získala dnes tri medaily

Na snímke slovenskí reprezentanti Matúš Gewissler a Juraj Skákala (vpravo) Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky



C2m-23: 1. Mrůzek - Kašpar (ČR) 122,47 (2), 2. Matúš GEWISSLER - Juraj SKÁKALA (SR) 122,95 (4), 3. Kotov - Komkov (Rus.) 125,43 (0)



K1ž-23: 1. Viktoria Wolffhardtová (Rak.) 110,90 (0), 2. Karolína Galušková (ČR) 111,31 (4), 3. Camille Prigentová (Fr.) 111,96 (0), ...10. Michaela Haššová 167,26 (52), ...v semifinále 12. Viktória Orokocká 119,39 (0), 16. Simona Maceková (všetky SR) 125,64 (4)



K1m-23: 1. Mario Leitner (Rak.) 96,77 (0), 2. Jakob Weger (Tal.) 97,54 (0), 3. Zan Jakse (Slovin.) 97,73 (0), ...15. Andrej Málek (SR) 152,01 (52, ...v semifinále Richard Macúš (SR) 153,55 (50)



K1ž juniorky: 1. Laia Sorribesová (Špan.) 110,28 (0), 2. Antonie Galušková (ČR) 113,54 (0), 3. Romane Prigentová (Fr.) 114,28 (0), 4. Soňa Stanovská (SR) 114,60 (2), ...v semifinále 12. Eliška Mintálová 120,68 (6), 15. Silvia Brosová (obe SR) 124,52 (4)



K1m juniori: 1. Tine Kancler (Slovin.) 99,71 (0), 2. Adam GONŠENICA (SR) 100,40 (0), 3. Simon Hene (Fr.) 102,17 (2)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hohenlimburg 19. augusta (TASR) - Na konto slovenskej výpravy slalomárov na divokej vode v nemeckom Hohenlimburgu pribudli na MEJ-23 dva vzácne kovy. V sobotu sa v individuálnych pretekoch medailovo presadili strieborní deblisti do 23 rokov Matúš Gewissler - Juraj Skákala a rovnako striebro pridal juniorský kajakár Adam Gonšenica.Od zlatých Čechov Mrůzeka - Kašpara delilo Gewisslera - Skákalu len 0,48 sekundy, Gonšenicovi s čistou jazdou chýbalo na prvé miesto Slovinca Kanclera 0,69 s.Gewissler - Skákala, nedávni majstri sveta v Čunove do 23 rokov, boli síce rýchlejší ako Česi Mrůzek - Kašpar, no na rozdiel od ich dvoch trestných sekúnd si konto na trati s 25 bránkami zaťažili štyrmi na 3. a 15. bránke. Mierny časový náskok na Čechov stratili až v samom závere. Gonšenica, 6. na MSJ v Čunove, sa postaral o príjemné prekvapenie. V semifinále zajazdil čas 105,84 a nič nenasvedčovalo, že sa vo finále zlepší až o vyše päť sekúnd.Veľmi blízko k medaile bola juniorská singlistka Soňa Stanovská, na 4. mieste jej k nej chýbalo 0,32 sekundy. O to viac ju mrzel jediný ťuk na bránke číslo 19, bez neho by bola strieborná. V ženskom kajaku do 23 rokov Michaela Haššová pochovala nádeje po vynechaní úplne poslednej 25. bránky, keď ešte na druhom medzičase zaostávala za zlatou Rakúšankou Wolffhardtovou len o 1,05 sekundy. Výkon kajakára Andreja Máleka v kategórii do 23 rokov ovplyvnila vynechaná už 4. bránka.