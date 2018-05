Vodný slalom: Slováci chcú na ME zabojovať, majú najvyššie ciele

Na snímke slovenskí vodní slalomári bratranci zľava Ladislav a Peter Škantárovci počas tlačovej konferencie pred odchodom na Majstrovstvá Európy 21. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome chcú na ME v Prahe (1. - 3. júna) opäť zabojovať o najvyššie méty. Kontinentálny šampionát však minie úradujúceho strieborného medailistu v C1 z olympiády v Riu de Janeiro 2016 Mateja Beňuša. Ten totiž skončil v národnej kvalifikácii medzi kanoistami až štvrtý.Na ME necestujú ani trojnásobní olympijskí šampióni Peter a Pavol Hochschornerovci, chýbať však nebudú bratranci Ladislav a Peter Škantárovci, či Tomáš Kučera s Jánom Bátikom a Juraj Skákala s Matúšom Gewisslerom.uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii viceprezident Slovenskej kanoistiky sekcie divokých vôd Richard Galovič.Pre Škantárovcov však bude pražský šampionát rozlúčkou s kategóriou C2, pretože túto disciplínu Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) vyradila z programu majstrovstiev sveta, aj zo Svetového pohára.povedal pre TASR Ladislav Škantár.Pre bratrancov však sezóna napriek tomu nekončí:" L. Škantár.Zrušenú kategóriu C2 nahradila ženská C1. Rozhodnutie ICF je zrejme nezvratné, aj keď Ladislav Škantár vyjadril nádej:Pre oboch pretekárov je dôležité, že aj po zrušení C2 môžu sedieť spolu v jednej lodi.poznamenal Peter Škantár.Medzi kajakármi budú v Prahe súťažiť Jakub Grigar, Martin Halčin a Jakub Stanovský, kajakárky cestujú v zostave - Elena Kaliská, Eliška Mintálová a Michaela Haššová. V disciplíne C1Ž sa v Prahe predstavia Monika Škáchová, Simona Maceková a Soňa Stanovská.Silná je opäť mužská výprava kanoistov, o medaily budú bojovať Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Marek Mirgorodský. Pre Martikána je to už 24. sezóna v reprezentácii.povedal Martikán pre TASR.