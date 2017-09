Vodný slalom: Slováci menej nápadní, z medailových ambícií nezľavili

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Budú reprezentovať

slalom



C1m: Matej Beňuš, Alexander Slafkovský, Michal Martikán



K1ž: Jana Dukátová, Elena Kaliská, Eliška Mintálová



K1m: Jakub Grigar, Martin Halčin, Andrej Málek



C1ž: Simona Maceková, Simona Glejteková, Monika Škáchová



C2m: Ladislav a Peter Škantárovci, Tomáš Kučera – Ján Bátik, Pavol a Peter Hochschornerovci



C2mix: Maceková - Bátik







zjazd



C1m: Ladislav Daník, Matej Beňuš



C2m: Ľudovít Macúš – Romak Zuzík



C2ž: Barbora Kortišová – Katarína Kopúnová



K1ž: Barbora Kortišová, Soňa Stanovská



K1m: Andrej Málek, Alexander Sedláček, Kamil Kaniščák



Program MS

utorok: slalom hliadky C1m, K1ž, K1m, C1ž, C2m, C2mix (9.00), šprint hliadky C1m, K1ž, K1m, C1ž, C2m, C2ž (14.15)



streda: dvojkolová kvalifikácia slalom C2m, C1ž, K1m (9.15), dvojkolová kvalifikácia šprint K1ž, K1m, C1m, C1ž (16.25)



štvrtok: dvojkolová kvalifikácia slalom K1ž, C1m, C2mix (9.15), dvojkolová kvalifikácia šprint C2m, C2ž (15.50)



piatok: semifinále slalom C2m, C1ž, K1m (12.05), finále slalom C2m, C1ž, K1m (16.30)



sobota: semifinále slalom K1ž, C1m (10.30), finále slalom K1ž, C1m, C2mix (15.20), finále šprint K1ž, K1m, C1m, C1ž, C2m, C2ž (18.15)



nedeľa: extrémny slalom K1ž, K1m (10.30)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pau 25. septembra (TASR) - Majstrovstvá sveta v slalome na divokej vode, ktoré sa začínajú v utorok, budú vo francúzskom Pau v mnohom výnimočné. Ich súčasťou sa stal po 24 rokoch aj zjazdársky šprint, program sa natiahol, ako prví netradične zabojujú o medaily tímové hliadky a zaujal aj dosť neskorý termín. V čom zostali nezmenené je fakt, že slovenská výprava bude mať opäť najvyššie ambície.Areál v Pau sa dosť ospevuje, Francúzi vytvorili perfektné slalomárske dielo, s kanálom, kde pulzuje rýchla, ťažká voda, s náročnými úsekmi, so štyrmi valcami v záverečnej časti. Slováci sa do dejiska MS presunuli minulý pondelok 18. septembra a mali dostatok času na spoznávanie tamojších perejí. Pre viacerých sú síce dostatočne známe, no vžiť sa s ich špecifikami sa už tradične považuje za prvý predpoklad úspechu. Kajakárka Jana Dukátová sa dokonca presunula do Pau hneď ako sa skončil seriál Svetového pohára priamo zo španielskeho Seu d'Urgell.povedal vedúci slovenskej reprezentácie Lukáš Giertl.Špecifická umelá trať v Pau sa rozkladá na úpätí Pyrenejí a dvojkombináciu slalomu a zjazdu zažila prvý raz vlani počas Svetového pohára.spomína si 11-násobný svetový šampión Jaroslav Slučik, spolu s Vladimírom Valom zjazdárska legenda.Prepojenie oboch športov nalákalo na zjazdársky šprint dvoch slalomárov, singlistu Beňuša a kajakára Máleka, nie náhodou, obaja s ním už v minulosti dosť zažili. Spočiatku záujem prejavili aj trojnásobní olympijskí víťazi bratia Hochschornerovci, ktorí by si pripomenuli dávne časy, keď sa zjazdu prioritne venovali.vysvetlil zadák v deblovke Peter Hochschorner.Pred dvoma rokmi na 37. MS v Londýne pribudli do štatistiky len dve tímové medaily, v Lee Valley ich vybojovali zlatá hliadka singlistov 3xC1 (Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš) a strieborná hliadka kajakárov 3xK1 (Martin Halčin, Andrej Málek, Jakub Grigar). Táto bilancia zapôsobila hrôzostrašne. Na vzácne kovy sa navyklo, pribúdali so strojovou pravidelnosťou, po Londýne sa navýšili na 53 (22-15-16), no akoby sa osvedčený stroj na medaily zasekol. Slalom je však dosť nevyspytateľný, stačí len pripomenúť, že kým na MS v Londýne nemali vo finále slovenskí deblisti prvýkrát v histórii zastúpenie, v Riu sa o rok neskôr ovenčili Škantárovci zlatom. V Londýne sa zrodili len štyri finálové umiestenia Slovákov v jednotlivcoch, našťastie zabrali v tímových pretekoch zlatí singlisti a strieborní kajakári. Šieste zlato tímu singlistov na MS v sérii presviedčalo o absolútnej dominancii a premiérový kov strieborných kajakárov na MS vzbudil taktiež značnú pozornosť.