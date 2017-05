Vodný slalom: V nominačných pretekoch v Čunove víťazstvá favoritov

Na snímke slovenskí deblisti Ladislav a Peter Škantárovci. Foto: TASR Foto: TASR

Nedeľné výsledky

C1m: 1. Michal Martikán 95,12 (2), 2. Alexander Slafkovský 96,63 (2), 3. Jerguš Baďura (Nór.) 97,81 (0), 4. Patrik Gajarský 98,04 (2)



K1ž: 1. Jana Dukátová 109,50 (4), 2. Elena Kaliská 112,12 (0), 3. Eliška Mintálová 114,80 (4)



C2: Ladislav a Peter Škantárovci 104,79 (0), 2. Pavol a Peter Hochschornerovci 108,99 (2), 3. Tomáš Kučera - Ján Bátik 111,11 (0), 4. Matúš Gewissler - Juraj Skákala 115,83 (4)



K1m: 1. Martin Halčin 89,19 (0), 2. Jakub Grigar 90,40 (2), 3. Andrej Málek 91,42 (0)



C1ž: 1. Simona Glejteková 121,64 (2), 2. Monika Škáchová 125,81 (6), 3. Soňa Stanovská 133,58 (4)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 7. mája (TASR) - V nominačných pretekoch do reprezentácie sa v nedeľu v čunovskom kanáli presadili už len najostrieľanejší slalomári. Počas víkendu po dve víťazstvá získali singlista Martikán, dvakrát za deblistami Škantárovcami, ktorí majú miesta v slovenskom výbere isté, skončili Hochschornerovci a nezaváhala ani singlistka Glejteková.Medzi 25 bránkami si v nedeľu zopakoval víťazstvo medzi singlistami Michal Martikán, aj s druhým Slafkovským. V ženskom kajaku si už Jana Dukátová a hlavne Elena Kaliská dávali lepší pozor a zoradili sa na prvých dvoch miestach, opäť upútala, tentoraz 3. miestom Mintálová. V debloch zase suverénne triumfovali bratanci Škantárovci, no keďže majú istú nomináciu, dôležitejšie bolo poradie za nimi, rovnaké ako v sobotu s Hochschornerovcami a s Kučerom - Bátikom. V mužskom kajaku sa poradie menilo, tentoraz s lepším Halčinom pred Grigarom, ktorý doplatil na dotyk protiprúdnej 15. bránky. V ženských singloch zostala trojica rovnaká so suverénnou Glejtekovou.V perejách sa dosť natrápil singlista Alexander Slafkovský.Michal Martikán zatiaľ v dvoch nominačných pretekoch zvíťazil a mohol byť spokojný.Olympijskí víťazi z Ria deblisti Škantárovci si schuti zatrénovali. Peter:Elena Kaliská si do kajaku neustále sadá s dobrým pocitom.Kajakárka Jana Dukátová sa dosť vyčerpala.