Vodný slalom: V sobotňajšom finále 5. kola SP Slováci bez medailí

Na snímke slovenskí reprezentanti Ladislav (vpravo) a Peter Škantárovci. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky

C2: 1. Behling - Becker 102,81 ((0), 2. Schröder - Bettge (obe Nem.) 103,81 (0), 3. Klauss - Peche (Fr.) 104,16 (2), ...6. Ladislav a Peter Škantárovci 105,87 (2), 7. Pavol a Peter Hochschornerovci 106,61 (0), 10. Tomáš Kučera - Ján Bátik (všetky SR) 111,70 (4), ...v semifinále nepostúpili Matúš Gewissler - Juraj Skákala (všetci SR) 110,40 (0)



Konečné hodnotenie SP: 1. Behling - Becker (Nem.) 312, 2. Kašpar - Šindler (ČR) 310, 3. Klauss - Peche (Fr.) 300, ...5. Škantárovci 225, 7. Kučera - Bátik 181, 12. Hochschornerovci 111, 15. Gewissler - Skákala 74

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seu d'Urgell 9. septembra (TASR) - Slovenským slalomárom na divokej vode sa vo finále Svetového pohára v sobotňajších troch kategóriách nedarilo. V španielskom Seu d'Urgell ani jedna loď neskončila medzi najlepšími tromi.Medzi deblistami sa až tri slovenské lode snažili vo finále vyniknúť, no najvyššie skončili Ladislav a Peter Škantárovci až na 6. mieste. O cennejšiu priečku ich pripravil jeden ťuk do bránky s číslom 20, ak by im dvojsekundová penalizácia nenaskočila, boli by tretí.V ďalších dvoch kategóriách nemali Slováci vo finále zastúpenie, vrátane mužského kajaku s Jakubom Grigarom, ktorý v semifinále obsadil nepostupové až 22. miesto.Nevýrazné výsledky sa podpísali aj v konečnom hodnotení seriálu SP., keď v 5. kole sa bodovalo s dvojnásobným prídelom.