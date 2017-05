Vodný slalom: V úvodných nominačných pretekoch v Čunove aj prekvapenia

Na snímke slovenský reprezentant Michal Martikán. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Sobotňajšie výsledky

C1m: 1. Michal Martikán 89,42 (0), 2. Alexander Slafkovský 94,16 (2), 3. Jerguš Baďura (Nór.) 94,36 (2), 4. Marko Mirgorodský 102,98 (8)



K1ž: 1. Eliška Mintálová 100,62 (0), 2. Kristína Nevařilová 105,73 (4), 3. Jana Dukátová 106,13 (0)



K1m: 1. Jakub Grigar 82,02 (0), 2. Martin Halčin 89,83 (0), 3. Jakub Stanovský 91,66 (0)



C2: 1. Ladislav a Peter Škantárovci 99,32 (2), 2. Pavol a Peter Hochschornerovci 102,32 (2), 3. Tomáš Kučera - Ján Bátik 104,29 (2), 4. Matúš Gewissler - Juraj Skákala 119,18 (10)



C1ž: 1. Simona Maceková 120,95 (2), 2. Simona Glejteková 127,01 (8), 3. Eva Diešková 195,49 (54)

Čunovo 6. mája (TASR) - V úvodných nominačných pretekoch slovenských slalomárov na divokej vode sa v sobotu v čunovskom kanáli zrodili aj prekvapenia. Najväčšie v ženskom kajaku, keď štvrtá na OH v Riu Jana Dukátová skončila až za Mintálovou a Nevařilovou, na posledné 9. miesto s 310-sekundovou penalizáciou sa vo finále zaradila dvojnásobná olympijská víťazka Elena Kaliská.Pozoruhodné boli medzi 25 bránkami suverénne finálové jazdy singlistu Martikána a kajakára Grigara. V debloch štartovali aj zlatí z olympijského Ria Škantárovci, no mimo konkurencie, keďže rovnako ako singlista Matej Beňuš majú istú nomináciu do reprezentácie.