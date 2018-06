Vodný slalom: Vo finále skončil slovenský singlista Slafkovský druhý

Na snímke slovenský pretekár Alexander Slafkovský, archívna snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky:



C1 muži:

1. Sideris Tasiadis (Nem.) 96,11 (0),

2. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 96,66 (0),

3. Ryan Westley (V. Brit.) 97,31 (2),

...

5. Michal MARTIKÁN 97,72 (2),

7. Matej BEŇUS (obaja SR) 101,62 (2),

...

v semifinále 20. Marko MIRGORODSKÝ (SR) 103,88 (2)



K1 ženy:

1. Jessica Foxová (Austr.) 101,20 (0),

2. Corinna Kühnleová (Rak.) 102,78 (2),

3. Ricarda Funková (Nem.) 103,65 (0),

...

v semifinále 19. Eliška MINTÁLOVÁ 112,28 (4),

22. Michaela HAŠŠOVÁ 114,26 (2),

27. Elena KALISKÁ (všetky SR) 123,56 (0)

Liptovský Mikuláš 23. júna (TASR) - Slovenský singlista Alexander Slafkovský skončil v úvodnom kole Svetového pohára slalomárov na divokej vode v Liptovskom Mikuláši druhý. Zdolal ho jedine Nemec Sideris Tasiadis o 0,55 sekundy, tretie miesto obsadil Brit Ryan Westley (+1,20). Z ďalších slovenských singlistov sa zaradil vo finále Michal Martikán na 5. priečku (+1,61) a Matej Beňuš na siedmu (+5,51).V sobotnom finále dvoch disciplín malo Slovensko trikrát zastúpenie vďaka singlistom, trojici kajakárok sa semifinále nevydarilo a medzi 10-člennou finálovou elitou chýbali. Nástrahy trate s 22 bránkami v koryte s názvom Váh si vyžadovali veľkú pozornosť najmä medzi 10.-14. bránkou. Pod ich rozostavenie sa podpísal japonský kouč Milan Kubáň, v minulosti slovenský reprezentant v debloch, a v role pomocníka tréner Stanislav Gejdoš. Najskôr sa vydal na finálovú jazdu jeho zverenec Slafkovský a nasadil vysokú latku. Neprekonal ju Matej Beňuš, strieborný na OH v Riu, ktorý si na protiprúdnej bránke s číslom 11 pripísal dve trestné sekundy a aj v rýchlosti za najlepšími zaostal. Michal Martikán si taktiež časové konto zaťažil dvoma sekundami na 13. bránke, keď ho meniaci prúd vyhodil na jednu zo žŕdok. Ak by sa im vyhol, skončil by prvý.hodnotil svoj výkon Martikán.Mateja Beňuša mrzela jedna pasáž.Druhý Alexander Slafkovský bol s umiestením veľmi spokojný, v kariére sa už 22-krát umiestil na medailovom stupni (6-10-6).Aj dážď a citeľný chlad sa podpísali pod pohodu slalomárov. Martikán postúpil zo semifinále štvrtým najrýchlejším časom (99,79), Beňuš šiestym (100,11) a Slafkovský deviatym (100,75). Pred finálovou bránou zostal najmladší Marko Mirgorodský.Kajakárka Elena Kaliská pred 20 rokmi v Liptovskom Mikuláši v pretekoch SP zvíťazila. Teraz sa pripravila o postup do finále chybou na poslednej bránke.