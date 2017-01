Vodohospodári vrátili rieku Laborec do pôvodného koryta

Na archívnej snímke rieka Laborec v Humennom. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zbudské Dlhé 27. januára (TASR) - Vodohospodári vrátili rieku Laborec v extraviláne obce Zbudské Dlhé v Humenskom okrese do pôvodného koryta. Došlo tu aj k podmytiu a následne zosuvu časti svahu v blízkosti železničnej trate. Ako TASR informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Pavel Machava, ide o úsek dlhý približne šesť metrov.Po zvýšení hladín toku Laborca v novembri minulého roka došlo podľa jeho slov k samovoľnému odkloneniu trasy koryta a priblíženiu toku k železničnej trati na približne tri až štyri metre, čím sa zvýšilo jej potenciálne ohrozenie. Prístup k stavbe s mechanizmami bol ku koncu vlaňajška obmedzený, po silných mrazoch v januári 2017 pôda premrzla natoľko, že bolo možné po nej presunúť ťažké mechanizmy.Slovenský vodohospodársky podnik, ako tvrdí Machava, konal v rámci svojich kompetencií a povinností tak, ako mu to prikazuje zákon o vodách – spravovať vodné toky a v neposlednom rade predchádzať krízovým situáciám. Princíp vrátenia rieky do pôvodného koryta spočíva v tom, že zamestnanci vybagrujú to pôvodné a presmerujú tok Laborca. "," vysvetlil hovorca. Stavebné terénne práce budú ukončené v prvej polovici februára.Ako pre TASR uviedla zástupkyňa riaditeľky Odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ivana Popluhárová, vodohospodári pristúpili k regulácii vodného toku pri železničnej trati medzi zastávkami Zbudské Dlhé a Hrabovec nad Laborcom za asistencie zamestnancov ŽSR.uzavrela.