Vodohospodárska výstavba prispeje k odbornosti vysokoškolákov, študentov STU zapojí do praxe a získať môžu aj trvalé zamestnanie

* Štátny podnik Vodohospodárska výstavba si bude vychovávať odborníkov už počas ich štúdia na vysokej škole.



* Podnik podpísal dohodu o spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.



* Študentom a študentkám STU sa tak otvára ďalší priestor pre získanie praktických zručností.





BRATISLAVA 30. mája (WBN/PR) - Príležitosť pretaviť vedomosti do praxe a možnosť získať trvalú prácu. To je cieľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (ďalej aj VV, š. p.).Generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š. p., Ing. Daniel Kvocera, a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., vo štvrtok 3. mája 2018 podpísali dodatok k Rámcovej dohode o spolupráci, ktorý zefektívni zapájanie študentov do praxe. Študenti môžu získať aj trvalé zamestnanie.Daniel Kvocera, generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š. p.: Máme priaznivé skúseností s akademickou pôdou, spolupracovali sme už v minulosti a teraz sme sa rozhodli, že možnosť spolupráce so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity ešte rozšírime, sprehľadníme a zintenzívnime. Študentom sa tak otvára priestor získať skúsenosti, ktoré ich môžu zaradiť medzi odbornú elitu v oblasti vodného hospodárstva. Som presvedčený, že Vodohospodárska výstavba má čo mladej generácii vodohospodárov ponúknuť. V súčasnosti máme pred sebou dva najväčšie modernizačné projekty v histórii Vodného diela Gabčíkovo – generálnu opravu Vodnej elektrárne a projekt Inovácia a modernizácie plavebných komôr. Práve práca na týchto projektoch, ale aj ďalších aktivitách v podniku so 65-ročnou tradíciou, môže prispieť k tomu, aby sa zo študentov stali v budúcnosti tí najskúsenejší odborníci vo svojom odbore. Šikovných a schopných ľudí potrebuje spoločnosť ako vodu. Ak študenti ukážu svoje kvality a chuť pracovať vo vodnom hospodárstve, budem veľmi rád, ak rozšíria naše rady.Stanislav Unčík, dekan Stavebnej fakulty STU: Ponuku Vodohospodárskej výstavby na spoluprácu pri výchove odborníkov v oblasti vodných stavieb vítame. Vzdelávanie na Slovenskej technickej univerzite je postavené na praxi, naši študenti riešia v rámci štúdia a záverečných prác praktické zadania, pričom využívajú laboratóriá fakulty. Silnou stránkou Stavebnej fakulty STU už od jej založenia je expertízna činnosť - od posudzovania kvality stavieb či stavebných materiálov až po výskum inovácií v stavebníctve, a do týchto činností študentov zapájame. Objemom práce pre prax patrí naša fakulta dlhodobo k najvýkonnejším akademickým súčastiam na Slovensku.Adrián Borák, študent: Som spokojný, pracujem 2 až 3 dni v týždni, takže mi to vyhovuje aj z hľadiska školských povinností.Adrián Borák: Pracujem na Vodnom diele Žilina a zúčastňujem sa napríklad aj na meraniach týkajúcich sa technicko-bezpečnostného dohľadu. Je to naozaj príležitosť, robiť prácu, ktorú som študoval.V rámci nového projektu môžu vysokoškoláci okrem práce na dohodu, požiadať VV, š. p., aj o odbornú stáž, odborné poradenstvo pri príprave diplomovej práce, či o odborné exkurzie. V zmysle Dodatku k Rámcovej dohode platí, že Stavebná fakulta STU v prípade záujmu o odborné aktivity realizované vo VV, š. p., predloží štátnemu podniku písomnú požiadavku minimálne mesiac pred plánovaným začiatkom aktivity študenta.