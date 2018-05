Vojaci a policajti v Iraku hlasovali v parlamentných voľbách

Ilustračný záber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 10. mája (TASR) - Príslušníci irackej armády a polície hlasovali už vo štvrtok v parlamentných voľbách, ktoré sa v Iraku oficiálne konajú v sobotu. Ide o prvé voľby odvtedy, ako vláda v Bagdade vlani ohlásila, že porazila militantov z Islamského štátu (IS). Informovala o tom agentúra DPA.Na území autonómneho irackého Kurdistanu volili vo štvrtok tiež príslušníci kurdských polovojenských oddielov péšmarga. Svoje hlasy mohli odovzdať v dovedna 99 volebných staniciach zriadených v troch tamojších provinciách vrátane metropoly Arbíl.V štvrtkovom jednodňovom hlasovaní mohlo odvoliť dovedna vyše 943.000 príslušníkov irackých bezpečnostných síl.Hlasovanie už prebieha aj na diplomatických misiách Iraku v 21 krajinách sveta.Iracké úrady posilnili bezpečnostné opatrenia pred v poradí už štvrtými parlamentnými voľbami, ktoré sa v krajine konajú od invázie Spojených štátov z roku 2003. Invázia vyústila do zvrhnutia vtedajšieho irackého diktátora Saddáma Husajna. O kreslá v 329-člennom parlamente, ktorý následne zvolí prezidenta i premiéra Iraku, sa uchádza takmer 7000 kandidátov.Militanti z IS, ktorí v krajine naďalej podnikajú smrtiace útoky, sa už v apríli vyhrážali útokmi na volebné miestnosti. Tvrdili pritom, že každého voliča budú brať ako neverca a možný terč.