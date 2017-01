Vojaci absolvujú cvičenia v pobaltských krajinách a v Poľsku

Ilustračná snímka Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 25. januára (TASR) – Slovenskí vojaci v 1. polroku tohto roka absolvujú viacero cvičení v pobaltských krajinách a v Poľsku. V priebehu apríla a júna pôjde do 150 slovenských vojakov na dve medzinárodné cvičenia do Lotyšska. V priebehu mája až júna ďalších asi 35 vojakov do Litvy. A do Estónska v tom istom termíne približne 15 príslušníkov OS SR. Do Poľska v júni zas zavíta asi 10 slovenských vojakov. Vyplýva to z návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných vojsk na území SR a vyslaním slovenských vojakov do zahraničia na účel vojenských cvičení, ktorý dnes odsúhlasila vláda.Najviac slovenských vojakov pôjde v 1. polroku na cvičenie do Maďarska. V júni sa tu uskutoční spoločné cvičenie krajín V4 s názvom Brave Warrior 17. Slovensko sem pošle do 200 vojakov spolu s technikou. Slovenskí vojaci sa v tomto polroku zúčastnia aj na dvoch cvičeniach v Nemecku, ktoré ich má pripraviť na pôsobenie v operácii Eunavfor Med Sophia v Stredozemnom mori. Cieľom operácie je hliadkovať v medzinárodných vodách pri líbyjskom pobreží a zadržiavať osoby podozrivé z prevádzania migrantov do Európy.Naopak, do slovenských výcvikových stredísk prídu cvičiť zahraniční vojaci. Napríklad v máji využije útvary v Sliači, Kuchyni, Nitre, Zvolene, či Koliňanský vrch v rámci cvičenia Air Shield 2017 do 50 vojakov z Českej republiky a do 30 vojakov z USA. Nacvičovať budú velenie a riadenie vzdušných operácií. Ďalšie cvičenie vzdušných síl sa uskutoční v prvom polroku na Sliači za účasti približne 80 vojakov z Veľkej Británie, Českej republiky a Maďarska. Na Slovensko zavítajú napríklad aj špeciálne jednotky z USA, Poľska, ktoré budú využívať Centrum výcviku Lešť. Vojaci z Francúzska, Belgicka, ČR, USA, Nemecka a Slovinska zas budú v priebehu tohto polroka využívať Výcvikové a testovacie centrum radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch.