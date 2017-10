Vojaci obsadili v Marawi poslednú budovu kontrolovanú militantmi

Dym stúpa po leteckej útoku filipínskej armády na úkryty islamistov v meste Marawi na juhu Filipín Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 23. októbra (TASR) - Filipínski vojaci obsadili v meste Marawi na juhu krajiny poslednú budovu, v ktorej islamskí militanti kládli odpor v závere svojho päťmesačného povstania, a našli v nej približne 40 tiel predpokladaných ozbrojencov. Uviedli to v pondelok bezpečnostné zdroje pre tlačovú agentúru AP.Obsadenie budovy a porážka militantov podľa zdrojov umožní armáde neskôr v priebehu dňa vyhlásiť definitívne ukončenie dlhých bojov v Marawi, ktorého centrum a okolité štvrte ovládli stovky extrémistov inšpirovaných skupinou Islamský štát (IS) koncom mája.Dvaja predstavitelia bezpečnostných zložiek sa vyjadrili pre AP pod podmienkou anonymity, pretože nemali povolenie zverejňovať najnovší vývoj v Marawi, odkiaľ sa vládne sily už začali postupne sťahovať po tom, ako sa boje v uplynulých dňoch výrazne zmiernili.Je možné, že niekoľko militantov sa ešte v meste ukrýva. Bezprostredne nebolo jasné, ako zomreli desiatky militantov, ktorých našli mŕtvych, no niektorí mohli spáchať samovraždu, keď ich vojaci obkľúčili, povedal jeden zo zdrojov.Útok militantov na Marawi, ktorý sa začal 23. mája, vyvolal obavy, že IS by mohol získať oporné miesto v juhovýchodnej Ázii ovplyvňovaním a financovaním miestnych militantov po tom, čo utrpel porážky v Sýrii a Iraku. Porážka povstania spojeného s IS a zabitie jeho lídrov filipínskymi vojakmi sú však úľavou pre región, kde je terorizmus naďalej vážnou bezpečnostnou obavou.Armádny plukovník Romeo Brawner v nedeľu na tlačovej konferencii povedal, že cieľom vojakov je ukončiť krízu pred nedeľňajšou polnocou. Zvyšní ozbrojenci, medzi ktorými boli aj indonézski a malajzijskí bojovníci, mali podľa neho možnosť vzdať sa, v opačnom prípade ich buď zadržia, alebo zabijú.Boje v Marawi, bašte islamu na juhu prevažne rímskokatolíckych Filipín, si vyžiadali najmenej 1131 mŕtvych, z nich 919 militantov a 165 vojakov a policajtov. Bezpečnostné zložky zachránili najmenej 1780 rukojemníkov, ktorých extrémisti využívali ako ľudské štíty, čím niekoľko mesiacov spomaľovali armádnu ofenzívu.Minulý pondelok (16. októbra) vojaci zabili posledných dvoch lídrov ozbrojencov - Isnilona Hapilona, ktorého mala americká FBI na zozname najhľadanejších teroristov vo svete, a Omarkhayama Mauteho. Po ich smrti filipínsky prezident Rodrigo Duterte navštívil okolie hlavného miesta bojov a vyhlásil Marawi za fakticky oslobodené od teroristov, hoci zrážky s menšími skupinami ozbrojencov pokračovali.