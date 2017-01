Vojaci v Mósule mali porušovať ľudské práva, Irak žiada vyšetrovanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bagdad 23. januára (TASR) - Iracký premiér Hajdar Abádí nariadil dnes vyšetrovanie prípadov porušovania ľudských práv a ďalších zločinov, ktorých sa údajne dopúšťajú vládni vojaci a príslušníci polovojenských síl pri boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v meste Mósul.Abádí uviedol, že vyšetrovanie sa bude týkaťvo vzťahu k civilistom. Premiér pripísal tieto incidentyirackých vojakov a šiitských aj sunnitských polovojenských zoskupení.Premiér vo vyhlásení tiež napísal, že prípady porušovania ľudských i ďalších práv boli nakrútené a následne zverejnené v sociálnych médiách, abyAbádího vyhlásenie prišlo niekoľko dní po tom, čo OSN požiadala irackú vládu o preskúmanie videozáznamu, ktorý má zachytávať surové zaobchádzanie s najmenej troma údajnými príslušníkmi IS a ich zabitie v novodobytej časti východného Mósulu.Takmer trojminútové video zachytáva troch príslušníkov bezpečnostných síl v uniformách, ako vlečú a bijú podozrivých v obytnej štvrti Mósulu. Potom ich zasypú guľkami, pričom neďaleko stoja najmenej dve vojenské terénne vozidlá Humvee, tank a obrnený transportér.Iracké a kurdské sily spustili vlani v októbri rozsiahlu operáciu zameranú na opätovné dobytie Mósulu, ktorý padol do rúk IS v lete 2014. Spojené štáty ich podporujú náletmi a americkí vojaci plnia aj podpornú úlohu priamo na irackom území. Na operácii sa zúčastňujú tiež polovojenské jednotky, ale iba v oblastiach okolo Mósulu.Operácia na znovudobytie Mósulu je najväčším vojenským zásahom v Iraku od roku 2011, keď americkí vojaci odišli z krajiny, a ak bude úspešná, bude predstavovať dosiaľ najsilnejší úder pre IS.