Vojenská koalícia vedená Saudskou Arábiou sa ocitla na čiernej listine

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. októbra (TASR) - Vojenská koalícia arabských štátov vedená Saudskou Arábiou, ktorá v Jemene bojuje proti šiitským povstalcom húsíom, sa dnes dostala na čiernu listinu Organizácie Spojených národov. Dôvodom je jej zodpovednosť za vlaňajšie zabitie a zmrzačenie dovedna takmer 700 detí a tiež mnohé útoky na školy a nemocnice, informovala dnes agentúra AP.Agentúra ďalej priblížila, že rozhodnutie OSN ohľadne toho, či koalícia napokon na čiernej listine skončí, sa už napäto očakávalo. Na takomto zozname sa totiž ocitla aj vlani. Následne ju však z neho dočasne stiahol bývalý generálny tajomník OSN Pan Ki-mun po tom, čo saudskoarabská kráľovská rodina a jej podporovatelia pohrozili, že zastavia financovanie mnohých programov OSN.Novú čiernu listinu sa súčasný generálny tajomník OSN António Guterres vôbec po prvý raz v histórii rozhodol rozdeliť na dve časti.Prvá časť obsahuje zoznam takých zoskupení, ktoré počas ozbrojených konfliktov verbujú, využívajú, zmrzačujú, znásilňujú či pohlavne zneužívajú deti alebo útočia na školy či nemocnice a zároveň nepodnikli nič, čím by ochranu detí pred takýmto zneužívaním zvýšili.V druhej časti čiernej listiny, kam OSN umiestnila aj koalíciu vedenú Saudskou Arábiou, sa zase ocitli také zoskupenia, ktoré počas vlaňajšieho roka už prijali opatrenia prispievajúce k zlepšeniu ochrany detí pred zneužívaním v takýchto konfliktoch. O aké konkrétne kroky išlo, však už tento zoznam nespresňuje.Guterres dnes zdôvodnil, že koalícia sa na novej čiernej listine OSN ocitla pre to, že jej operácie v Jemene viedli v roku 2016 z objektívneho pohľadua tiež pre svoju zodpovednosť za dovednaútokov na tamojšie školy a nemocnice.