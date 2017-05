Vojenské cvičenia štyroch krajín zrušili po nehode francúzskej lode

Výsadková loď triedy Mistral Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Guam 12. mája (TASR) - Medzinárodné vojenské cvičenia na tichomorskom ostrove Guam, ktorých cieľom mal byť nácvik vyloďovania, presunu jednotiek vrtuľníkmi a hliadkovania, odložili po dnešnej nehode francúzskeho vyloďovacieho plavidla na neurčito. Píše o tom agentúra AP.Zámerom týždňových cvičení námorných síl USA, Británie, Francúzska a Japonska bolo preukázať podporu voľnej plavbe lodí v medzinárodných vodách v čase obáv, že by Čína mohla obmedziť prístup do Juhočínskeho mora.Francúzske vyloďovacie plavidlo nabehlo na plytčinu pri pobreží, nenarazilo však na koraly a ani z neho neuniklo palivo, uviedol hovorca Námornej základe Guam. Pri nehode neutrpel nikto zranenia. Pristátie lode malo byť skúškou pred sobotňajšími manévrami na ostrove.Na cvičeniach v oblasti ostrovov Guam a Tinian sa mali zúčastniť dve francúzske lode vyslané na štyri mesiace do Indického a Tichého oceánu, ako aj japonské plavidlá, britské vrtuľníky a 70 britských vojakov umiestnených na francúzskej vrtuľníkovej výsadkovej lodi FS Mistral.Čína si nárokuje takmer celé Juhočínske more a usiluje sa tieto nároky upevniť vytváraním viacerých umelých ostrovov. Na niektorých už sú pristávacie dráhy, radary a zbraňové systémy. Voči tejto aktivite protestujú ďalšie krajiny, ktoré si príslušné atoly nárokujú, i Spojené štáty, ktoré trvajú na slobode plavby v medzinárodných vodách.Peking tvrdí, že svojimi tamojšími aktivitami chce zvýšiť bezpečnosť lodnej dopravy a realizovať aj iné civilné zámery. Zdôrazňuje, že nebude zasahovať do slobody plavby ani preletu, aj keď nie je jasné, či sa to týka aj vojenských lodí a lietadiel, komentuje AP.Členovia výboru amerického Senátu pre zahraničné vzťahy vyjadrili tento týždeň znepokojenie nad tým, že USA už od vlaňajšieho októbra nevykonali nijaké operácie týkajúce sa slobody plavby.Senátori napísali prezidentovi Donaldovi Trumpovi list s tým, že súhlasia s hodnotením, ktoré nedávno vypracovala armáda. Podľa tohto armádneho posudku Čína militarizuje Juhočínske more a pokračuje v "systematickej stratégii" zameranej na jeho ovládnutie.