Vojenské dopravné lietadlo havarovalo v Mjanmarsku pre zlé počasie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rangún 19. júla (TASR) - Nehoda mjanmarského vojenského prepravného lietadla, ktoré sa v júni zrútilo do Andamanského mora, nastala po tom, ako pilot v dôsledku zlého počasia stratil kontrolu nad strojom. S odvolaním sa na oznámenie mjanmarských vyšetrovateľov o tom dnes informovala agentúra DPA.Vyšetrovanie mala v kompetencii mjanmarská armáda, pričom si na pomoc prizvala tiež zástupcov austrálskeho letectva. Vyšetrovatelia zverejnili dáta získané z nájdenej čiernej skrinky, z ktorých vyplýva, že pilotovi sa nepodarilo znova získať kontrolu nad lietadlom po tom, ako začal stroj prudko klesať.Podľa mjanmarských médií tím vyšetrovateľov vylúčil sabotáž či zlyhanie motora. Tragédia sa stala po náhlom náraze prúdu bočného vetra, ktorý zastavil lietadlo, uviedol štátny denník Global New Light of Myanmar.Prepravné lietadlo mjanmarskej armády so 122 pasažiermi zmizlo z radarov v stredu 7. júna po poludní miestneho času približne 32 kilometrov západne od mesta Tavoj a hodinu letu na juh od Rangúnu. Na palube lietadla sa na nachádzali najmä rodiny vojakov.Lietadlo čínskej výroby sa stratilo necelú pol hodinu po štarte zo súostrovia Mergui. Stroj smeroval ponad Andamanské more do Rangúnu. V čase nešťastia v zmienenej oblasti pršalo, dážď však nebol intenzívny.Pátracie tímy neskôr postupne našli v mori trosky havarovaného lietadla a telá pasažierov.