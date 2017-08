Vojenské možnosti môžu podporiť diplomaciu v kríze s KĽDR

Americký minister obrany James Mattis Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul/Washington/New York 31. augusta (TASR) - Šéfovia rezortov obrany Južnej Kórey a Spojených štátov sa zhodli, že budú podporovať diplomatické snahy o vyriešenie krízy okolo Severnej Kórey prípravouvojenských možností.Ministri obrany Song Jong-mu a James Mattis na stredajších rozhovoroch v Pentagóne potvrdili, že spojenectvo oboch krajín je pevné vo svetle riskantnej politiky Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR).povedal Mattis v súvislosti s existujúcou obranou.Prvé stretnutie oboch ministrov, odkedy sa Song v júli ujal funkcie, prišlo dva dni po tom, ako KĽDR ešte vyostrila napätie v severovýchodnej Ázii odpálením balistickej strely ponad Japonsko.Song a Mattis hovorili okrem iného aj o nasadení amerického protiraketového systému THAAD v Južnej Kórei, uviedla agentúra Jonhap s odvolaním sa na zdroj z juhokórejskej vlády. Song podľa zdroja nadhodil aj možnosť opätovného umiestnenia amerických taktických jadrových zbraní na Kórejskom polostrove. USA ich odtiaľ stiahli začiatkom 90. rokov.Juhokórejský minister rokoval aj s poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť H.R. McMasterom, s ktorým sa zhodli na dôležitosti mierových riešení severokórejského problému. Podľa ich slov je prioritou diplomatický a ekonomický tlak, ktorý by Pchjongjang priviedol k dialógu.Severná Kórea však zintenzívňuje raketové skúšky a vykonala aj niekoľko jadrových testov napriek siedmim súborom sankcií OSN, uvalených na izolovaný komunistický režim od roku 2006.Najnovšie a dosiaľ najprísnejšie sankcie, schválené pred niekoľkými týždňami, zakazujú KĽDR vyvážať a obchodovať s kľúčovými komoditami s cieľom obmedziť jej finančné zdroje - podľa odhadov až o tretinu ročných príjmov. Obmedzujú tiež možnosti zamestnávania Severokórejčanov v zahraničí.Britský veľvyslanec pri svetovej organizácii Matthew Rycroft v stredu novinárom v New Yorku povedal, že ani takéto opatrenia dosiaľ zjavne neprinútili Severnú Kóreu zmeniť konanie, preto by BR OSN mohla zájsť ďalej a zamerať sa na tvrdú menu, ktorú severokórejskí pracovníci posielajú do vlasti z Ruska či Číny.OSN odhaduje, že v zahraničí pracuje viac ako 50.000 Severokórejčanov, ktorí do svojej krajiny každoročne posielajú v prepočte 1,2 až 2,3 miliardy dolárov. Väčšina z nich pracuje v Rusku a Číne.