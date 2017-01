Vojenskú vzburu v Pobreží Slonoviny ukončila dohoda s vedením krajiny

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Abidjan 7. januára (TASR) - Vzbura časti príslušníkov armády v západoafrickom Pobreží Slonoviny sa dnes skončila uzavretím dohody medzi vládou a vzbúrencami. Informoval o tom dnes po rokovaní vlády prezident krajiny Alassane Ouattara.Detaily dosiahnutej dohody nie sú bezprostredne známe. Zástupcov vzbúrencov nie je možné kontaktovať, informovala agentúra AP. Podľa analytikov však vzbura v Pobreží Slonoviny poukazuje na dôsledky neriešenia problémov, ktoré v krajine od občianskej vojny pretrvávajú.Vzbura vypukla v piatok v druhom najväčšom meste krajiny - Bouaké. Podľa očitých svedkov v meste došlo aj k prestrelkám.Neskôr sa vzbura rozšírila aj do miest Daloa a Korhogo. Očití svedkovia v Daloe uviedli, že mestom pochodujú ozbrojení muži, pričom príslušníci bezpečnostných zložiek opustili svoje posty.Mesto Bouaké bolo počas občianskej vojny v rokoch 2002-11 baštou povstalcov, ktorí mali pod kontrolou sever krajiny. Mnohí z nich sa neskôr stali príslušníkmi vládnej armády. Časť takýchto vojakov tvrdí, že nie všetky sľuby, ktoré sú zakotvené v mierovej zmluve z roku 2007, boli do dnešného dňa splnené.Vzbura sa dnes rozšírila do ďalších miest krajiny, okrem iných aj do metropoly Abidjan a mesta Man. Z mnohých miest Abidjanu hlásili streľbu. Vzbúrenci prehradili cestu vedúcu k základni Akouedo, čo viedlo k zmätkom v doprave v celom meste. Podvečer sa situácia upokojila a napr. v Abidjane sa začalo s odstraňovaním barikád z ulíc.