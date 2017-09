Vojenský opravárenský podnik v Novákoch by mal 60 rokov

Na archívne snímke samostatný konštruktér spoločnosti predvádza delaboráciu protilietadlovej munície v špeciálnom mobilnom kontajneri. Foto: FOTO TASR – Pavol Remiaš Foto: FOTO TASR – Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nováky 22. septembra (TASR) - Bývalý štátny Vojenský opravárenský podnik (VOP) Nováky by mal 60 rokov. Revíziou a opravami munície sa dnes zaoberá aj spoločnosť MSM Group, ktorá má podnik v prenájme od štátu.Prvé muničné sklady v Novákoch vybudovali už v roku 1937, vhodnosť tohto priestoru alokovala to, že sa tu následne umiestnil závod na revíziu a opravy munície.vysvetlil dnes pri príležitosti 60. výročia spustenia prvej revíznej linky VOP Nováky generálny riaditeľ MSM Group Marián Goga.VOP Nováky bol podľa neho asi jediný podnik na takejto úrovni v strednej Európe, v minulosti dokázal zabezpečiť napríklad likvidáciu rôznych typov balistických rakiet.konkretizoval.Podnik sa momentálne zaoberá podľa slov Gogu tým, na čo bol pôvodne určený, čiže na predlžovanie technického života munície, na revíziu a opravy munície.skonštatoval. Zákazky firma realizuje pre zahraničných zákazníkov, od štátu nemala za posledné tri roky ani jednu, podotkol Goga.MSM Group v Novákoch tiež otvorila v marci tohto roka novú halu, ktorá sa zaoberá návrhom, opravou a vývojom foriem. Stroje v nej pracujú na kovových častiach rôzneho materiálu.ozrejmila Zuzana Helbichová, výkonná riaditeľka nováckej prevádzky MSM Group.Firma podľa nej primárne opravuje formy, ktoré sú určené pre automobilový priemysel, halu využíva aj pre výrobu prípravkov jednoúčelových zariadení a foriem aj pre špeciálnu časť, pričom tá je v podstate technické predĺženie munície a výroba cvičnej munície.vyčíslila.Otvorenie novej haly prinieslo aj zvýšenie zamestnanosti v spoločnosti.dodala Helbichová.MSM Group má bývalý VOP v prenájme na 20 rokov od 1. januára 2013, Goga nevylúčil, že ak by prišla ponuka od vlády na jeho kúpu, zvažovali by ju.