Voľba člena Súdnej rady na tejto schôdzi nebude

Bratislava 20. júna (TASR) - Voľba člena Súdnej rady SR na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR nebude. Oznámil to dnes podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd), ktorý už pred hlasovaním hovoril, že kým nebude dohoda, hlasovanie sa odsunie.Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) má zásadný problém s jednou z kandidátov na tento post, štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou, ktorá v parlamentných voľbách kandidovala za Smer-SD. Hovorilo sa aj o možnosti Žitňanskej demisie, ak by Jankovská do Súdnej rady prešla. Ministerka spravodlivosti by mala rokovať s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).Žitňanská pred časom povedala, že zmeny v sudcovských zákonoch presadila aj preto, aby bol eliminovaný politický vplyv v Súdnej rade a bola otvorená aj pre nesudcov. Poukázala, že Jankovská je v politickej pozícii a zároveň sudkyňa.uviedla Žitňanská, ktorá dlhodobo presadzuje, aby bola Súdna rada čo najviac oslobodená od politických vplyvov.Predseda poslaneckého klubu Most-Híd Gábor Gál nedávno uviedol, že strana stojí za Žitňanskou a Jankovskej nomináciu považuje za problém. Je za nájdenie dohody. Nepovedal, či strana vystúpi z koalície, ak by Žitňanská podala demisiu.Okrem Jankovskej kandiduje do Súdnej rady aj advokát Allan Böhm. Ich kandidatúru odobril parlamentný ústavnoprávny výbor. Jankovskú navrhol predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD), Böhma opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS). Už 28. júna sa v rade končí mandát Alene Šiškovej.