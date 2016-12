Voľba nového verejného ochrancu práv bude 8. februára

Na snímke verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 28. decembra (TASR) - Voľba nového verejného ochrancu práv sa na pôde Národnej rady (NR) SR uskutoční 8. februára 2017. Termín vypísal predseda NR SR Andrej Danko (SNS), keďže terajšej ombudsmanke Jane Dubovcovej končí funkčné obdobie 28. marca 2017.Danko žiada poslancov, ktorí chcú podať návrhy na kandidátov, aby tak urobili písomne cez podateľňu Kancelárie NR SR najneskôr do 27. januára 2017 do 16. hodiny.Verejného ochrancu práv volí parlament z kandidátov, ktorých navrhne najmenej 15 poslancov. Za ombudsmana možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý v deň voľby dosiahol vek 35 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonný a jeho vzdelanie, schopnosti, skúsenosti a morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu verejného ochrancu práv bude riadne vykonávať.Verejný ochranca práv nesmie byť členom politickej strany ani politického hnutia, musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a súhlasiť s voľbou. Dubovcová sa už vyjadrila, že kandidovať do funkcie opätovne nebude.