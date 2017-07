Voľba predsedu Súdnej rady sa podľa jej kancelárie uskutočnila zákonne

Na snímke Ján Havlát Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 13. júla (TASR) – Zasadnutie Súdnej rady zo dňa 11. júla a následná voľba predsedu Súdnej rady je zákonná. V stanovisku zverejnenom na stránke Súdnej rady to dnes skonštatovala jej kancelária. Odmietla, že by pri volebnom zasadnutí Rady nebol dodržaný zákon, ktorý stanovuje 15-dňovú lehotu na zverejnenie programu zasadnutia a materiálov k nemu.Kancelária pripomenula, že termín prvého zasadnutia Súdnej rady v jej štvrtom volebnom období bol oznámený už na júnovom zasadnutí. O jeho zvolaní vtedy informoval Ján Havlát, ktorý ako vekovo najstarší člen prevzal vedenie Rady po dovtedajšej predsedníčke Jane Bajánkovej, ktorej funkčné obdobie uplynulo 28. júna. Oficiálne bola pozvánka na zasadnutie Rady a jeho program zverejnená 1. júla.uviedla kancelária. Pripomenula, že podľa zákona o Súdnej rade sa má jej zasadnutie konať podľa potreby, najmenej však raz za mesiac.Kancelária zároveň pripomenula, že priamo na zasadnutí 11. júla Súdna rada deklarovala, že nikto z jej členov nebol obmedzený v jeho právach a možnostiach, pričom program zasadnutia bol riadne prerokovaný.Viacero členov rady na utorňajšom volebnom zasadnutí upozorňovalo, že nebol dodržaný zákon, ktorý stanovuje 15-dňovú lehotu na zverejnenie termínu zasadnutia, jeho programu a materiálov k nemu. Rada napokon hlasovala o návrhu Eleny Berthotyovej, ktorá navrhla, aby sa problém vyriešil tak, že rada iba vypočuje kandidátov na predsedu a podpredsedu Súdnej rady a kandidátov na sudcov a hlasovanie odloží na ďalšie riadne zvolená zasadnutie. Návrh podporilo iba päť členov rady, 11 bolo proti.Člen rady Dušan Čimo k tomu uzneseniu pripojil na stránke Súdnej rady stanovisko, kde konštatuje, že Súdna rada odmietla akokoľvek reagovať na to, že jej prvé zasadnutie v novom volebnom období bolo zvolané za cenu nedodržania zákona.domnieva sa Čimo. "Navyše väčšinové rozhodnutia, o ktorých je reč, prinášajú tiež obavu z neochoty väčšiny v Súdnej rade rešpektovať zákon i v budúcnosti, pokiaľ na tom bude záujem," doplnil.