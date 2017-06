Foto: Voľba spotrebiteľov/Ing.Dušan Majernik Foto: Voľba spotrebiteľov/Ing.Dušan Majernik

Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2017 Foto: Voľba spotrebiteľov/Ing.Dusan Majernik Foto: Voľba spotrebiteľov/Ing.Dusan Majernik

Foto: Voľba spotrebiteľov/Ing.Dušan Majernik Foto: Voľba spotrebiteľov/Ing.Dušan Majernik

Kategória Víťazný produkt Spoločnosť Cereálie CROWNFIELD MÜSLI MINISRDIEČKA S ČOKOLÁDOU LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA Cukríky MENTOS CHOCO PERFETTI VAN MELLE SLOVAKIA Čokoládové cukrovinky MILKA PEANUT CARAMEL MONDELEZ SLOVAKIA Dermokozmetika PLACENTOR VEGETAL S RASTLINNOU PLACENTOU REXIM Jogurty PILOS OVOCNÝ SMOTANOVÝ JOGURT V SKLE LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA Konzumné liehoviny SLOVLIK OLD HEROLD Nátierky a tavené syry MILBONA TAVENÝ SYR LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA Opaľovacia kozmetika DAYLONG SENSITIVE SUN CARE GALDERMA-SPIRIG ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Ovocné a zeleninové šťavy K-BIO ŠŤAVY KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA Ovocné liehoviny GOLDEN ĽADOVÁ STOCK SLOVENSKO Papierový program HARMONY LADIES´ A GENTLEMEN´S LIGHT PERFUMED SHP HARMANEC Pleťová kozmetika BALEA 2V1 OSVIEŽUJÚCI A FIXAČNÝ SPREJ NA TVÁR DM DROGERIE MARKT Pleťové vody REGINA MICELÁRNA VODA S ALOE VERA DETECHA Polotovary BRICK ČERSTVÉ LÍSTKOVÉ CESTO COMPERIO Pomôcky na upratovanie EASY WRING & CLEAN TURBO FREUDENBERG POTŘEBY PRO DOMÁCNOST Prípravky do umývačiek riadu SOMAT ČISTIČ UMÝVAČKY RIADU V TABLETÁCH HENKEL SLOVENSKO Rastlinné oleje FJK ŠPECIÁLNE RASTLINNÉ OLEJE GORAL Slané pochutiny SLOVAKIA KOTLÍKOVÉ ZEMIAKOVÉ LUPIENKY A KOTLÍKOVÉ ARAŠIDY INTERSNACK SLOVENSKO Sušienky a oblátky TASTINO TRUBIČKY V MLIEČNEJ ČOKOLÁDE S KAKAOVO-ORECHOVÝM KRÉMOM LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA Syry K-CLASSIC SYRY KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA Špeciálne potraviny K-TAKE IT VEGGIE KAUFLAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA Údeniny DULANO DUSENÁ ŠUNKA BRAVČOVÁ LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA Vlasová kozmetika SYOSS ROOT RETOUCHER HENKEL SLOVENSKO WC čističe SOMO WC GÉLOVÝ ČISTIČ BANCHEM

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (OTS) - Skupina Atoz Marketing na slávnostnom galavečere vyhlásila výsledky šiesteho ročníka marketingového programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka, ktorý oceňuje novinky a inovácie na slovenskom trhu rýchloobrátkového tovaru. O titul tento rok usilovalo 73 nominovaných výrobkov. Slovenskí spotrebitelia vybrali svojich víťazov v rekordných 24 kategóriách.Do programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2017 mohli výrobcovia a distribútori prihlásiť novinky a inovácie z oblasti rýchloobrátkového tovaru, s výnimkou tabakových výrobkov, ktoré boli na slovenský trh uvedené od januára 2016 do konca mája 2017.Tento ročník sa pritom objavili aj kategórie, ktoré reflektujú aktuálne trendy v spotrebiteľskom správaní, ako je napríklad dopyt po zdravšom životnom štýle alebo kozmetika pre špeciálne potreby pleti. Boli tak zaradené kategórie Špeciálnych potravín alebo Dermokozmetiky, ktoré sa v poslednej dobe tešia na trhu čoraz väčšej obľube.Slávnostný galavečer 6. ročníka programu Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka sa uskutočnil poprvýkrát v krásnych priestoroch Moyzesovej sieni v Bratislave. Hostí počas neho sprevádzala moderátorka Hana Rapantová a hostia sa mohli tešiť aj z vystúpenia klavírneho virtuóza Jozefa Holleho.Základom pre udelenie ocenenia sa stali výsledky exkluzívneho výskumu, ktorý uskutočnila agentúra Nielsen. Do výskumu sa zapojila reprezentatívna vzorka dvetisíc slovenských respondentov. Cieľom bolo zistiť, ktorý z výrobkov v každej kategórii by si spotrebitelia zakúpili, ak by medzi nimi vyberali v obchode a mohli si odniesť iba jeden z nich. Z výsledkov prieskumu je zrejmé, že mladší respondenti viac inklinovali k výrobkom podporujúcim zdravý životný štýl, zatiaľ čo respondenti v strednom veku a staršej skupiny dávajú prednosť viac tradičným značkám, a to ako v jedle, tak aj medzi drogistickými kategóriami. Okrem ocenených v rámci jednotlivých produktových kategórií si cenu odniesol aj Absolútny víťaz, teda výrobok, ktorý získal v prieskume najvyšší počet bodov, a je najobľúbenejším výrobkom medzi obidvoma pohlaviami a všetkými vekovými kategóriami. Stala sa ním Milka peanut caramel od spoločnosti Mondelez Slovakia.Spotrebitelia hodnotili výrobky aj prostredníctvom mediálnych partnerov programu a zároveň na facebooku Voľba spotrebiteľov (www.facebook.com/Volbaspotrebitelov). Tam skupina Atoz Marketing buduje komunitu spotrebiteľov, ktorí radi nakupujú nové výrobky, sledujú trendy a zdieľajú svoje skúsenosti.Slávnostný galavečer spustil podporu víťazných noviniek. Ocenené spoločnosti môžu počas jedného roka využívať logo Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka 2017 pri propagácii víťazných výrobkov, a to na obaloch i v marketingových kampaniach. Víťazi programu sa môžu tešiť na zviditeľnenie prostredníctvom marketingovej kampane, ktorá prebehne v tlačových médiách a na internete. Listing víťazných výrobkov u obchodníkov podporí polročná kampaň v časopise Tovar& Predaj. Spotrebitelia môžu zaznamenať víťazov v rámci pravidelných spotrebiteľských súťaží na sociálnych sieťach programu Voľba spotrebiteľov.- odborný partner výskumu – Nielsen- B2C mediálni partneri: KAMzaKRÁSOU.sk, Teraz.sk, Woman.sk- B2B mediálni partneri: Tovar&Predaj, kongres Samoška- partneri ceremónie: PPM Factum, Brandbank (Slovakia), Wau Studio, Xtra Slovakia- partner e-mailovej komunikácie: Email kampaně- partner techniky: Parilla Sound